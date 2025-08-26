Χρυσό «ιωβηλαίο» της Metro στα καταστήματα γειτονιάς

Το δικό της «χρυσό Ιωβηλαίο» γιορτάζει αυτές τις ημέρες η Metro της οικογένειας Παντελιάδη. Η εταιρεία που αναπτύσσει το ομώνυμο δίκτυο χονδρικής και τα σούπερ μάρκετ My Market, εγκαινίασε το 50ό της My market Local, τέσσερα χρόνια μετά το πρώτο πιλοτικό στην Κυψέλη. Κάτι που έκανε γνωστό μέσω LinkedIn ο ιδιοκτήτης και CEO της εταιρείας Αριστοτέλης Παντελιάδης.

«Μπήκαμε αργά στο σύστημα δικαιόχρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό και παρ’ όλα αυτά δεν βιαστήκαμε ποτέ», δήλωσε.

Και σημείωσε: «Στην κατηγορία των καταστημάτων γειτονιάς, υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για την ανάπτυξη του δικτύου μας, καθώς τα καταστήματα είναι μικρότερα και η διαδικασία αδειοδότησης και κατασκευής τους απαιτεί λιγότερο χρόνο». Σύμφωνα με τον κ. Παντελιάδη, το 35% των σημείων My market Local ξεπερνά ήδη, στον πρώτο χρόνο λειτουργίας, το πιο αισιόδοξο business plan.

Εφέτος το πλάνο προβλέπει την προσθήκη 33 νέων Local, ανεβάζοντας τον αριθμό στα 70. Γεωγραφικοί στόχοι είναι η Θεσσαλονίκη, όπου θα λειτουργούν 14 καταστήματα, και επιλεγμένοι τουριστικοί προορισμοί. Στο πλάνο ανάπτυξης της χρονιάς περιλαμβάνονται και τουριστικές περιοχές όπως επιλεγμένα τουριστικά νησιά.

Η επιστροφή των μεγάλων του λιανεμπορίου στις γειτονιές συνδέεται και με την επιστροφή των καταναλωτών σε αυτό το δίκτυο όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του ScanTrack Plus της NielsenIQ. Ας πάρουμε για παράδειγμα το πρώτο εξάμηνο του έτους (σ.σ. τελευταία διαθέσιμα στοιχεία). Την εξεταζόμενη περίοδο, οι συνολικές πωλήσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο αυξήθηκαν κατά 7,9% σε σχέση με πέρυσι, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά τύπο καταστήματος.

Τα hypermarkets (πολύ μεγάλα καταστήματα) σημείωσαν άνοδο +5,5%, ενώ τα μεγάλα supermarkets κινήθηκαν με ρυθμό ανάπτυξης +9,1%. Τα μικρά supermarkets κατέγραψαν αύξηση +9,2%, ενώ οι superettes (mini markets / καταστήματα γειτονιάς) ξεπέρασαν όλους τους άλλους τύπους με +10,4%.

Η τάση αυτή επιβεβαιώνει ότι οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο στην ευκολία και την εγγύτητα των καταστημάτων της γειτονιάς. Παράλληλα, τα μικρότερα καταστήματα προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στους λιανέμπορους για ανάπτυξη νέων σημείων, ειδικά σε αστικές περιοχές και τουριστικούς προορισμούς.

Σε επίπεδο συμβολής στην αγορά, τα καταστήματα γειτονιάς και τα hypermarkets παραμένουν δύο βασικές κατηγορίες με ισχυρή παρουσία, όμως η αυξημένη ταχύτητα ανάπτυξης των μικρότερων καταστημάτων δείχνει ότι τα επόμενα χρόνια θα ενισχύσουν το μερίδιό τους στο συνολικό λιανεμπόριο.