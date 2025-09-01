Με 34,35% η PE SUB Holdings στην Intralot μετά την Δημόσια Προσφορά

Η εταιρεία με την επωνυμία «PE SUB HOLDINGS, LLC» (στο εξής, ο «Προτείνων») ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (στο εξής, η «Δημόσια Πρόταση»), την οποία υπέβαλε ο Προτείνων στις 02.07.2025 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») προς τους μετόχους της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών τους, ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη (στο εξής οι «Μετοχές»), τις οποίες ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχαν άμεσα ή έμμεσα στις 30.06.2025 (στο εξής η «Ημερομηνία Δημιουργίας της Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης»), ήτοι 402.690.140 Μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 66,66% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, με τίμημα €1,07 ανά Μετοχή τοις μετρητοίς (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»).

Σημειώνεται ότι η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, όπως ορίζεται στο Άρθρο 7, παρ. 1 του Νόμου. Κατά την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Αποδοχής, η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται πλέον σε καμία αίρεση, δεδομένου ότι έχει ήδη ληφθεί η έγκριση από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ και το Τμήμα Ανταγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ περί ανταγωνισμού «Hart-Scot-Rodino Antitrust Improvements Act» κατά τα αναφερόμενα στην ενότητα 1.14 του Πληροφοριακού Δελτίου και επομένως η εκεί οριζόμενη Αίρεση έχει ήδη πληρωθεί.

Οι λέξεις και φράσεις, καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο που συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής, η «Ε.Κ.») στις 30.07.2025 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο, θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

2. Η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε την 31.07.2025 και έληξε την 28.08.2025. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 49 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής, οι «Αποδεχθέντες Μέτοχοι»), προσφέροντας συνολικά 6.129.397 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 1,01% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής, οι «Προσφερθείσες Μετοχές»).

Επιπρόσθετα, κατά τη περίοδο από την Ημερομηνία Δημιουργίας της Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων δεν απέκτησε επιπρόσθετες Μετοχές εκτός από εκείνες που του προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Επομένως, βάσει του υφιστάμενου αριθμού δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ήδη ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα στην Εταιρεία και εκείνων που αντιστοιχούν στις Προσφερθείσες Μετοχές κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών στον Προτείνοντα και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο (στο εξής, η «Ολοκλήρωση»), ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα κατέχουν συνολικά 207.534.878 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 34,35% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

3. Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχθέντους Μετόχους θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

α. Ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στον λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο TARGET2, καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις/δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τους τυχόν αναλογούντες φόρους, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 18/22.02.2021 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι τις 12:00 (ώρα Αθήνας), ημερομηνία και ώρα προσδιορισθείσα από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχθέντες Μετόχους (μέσω πίστωσης των λογαριασμών χρηματικού διακανονισμού των Διαμεσολαβητών τους).

β. Αμέσως μετά την καταβολή όλων των αναφερόμενων υπό στοιχείο ένα (α) ποσών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα καταβάλει αυθημερόν τα ποσά που αναλογούν εκ του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος σε έκαστο Συμμετέχοντα προς όφελος των Αποδεχθέντων Μετόχων με πίστωση των ποσών αυτών στους λογαριασμούς των αντίστοιχων Συμμετεχόντων/Διαμεσολαβητών στο TARGET2 και στη συνέχεια την ίδια ή το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα προβεί στη μεταφορά των Μετοχών από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Αποδεχθέντων Μετόχων στον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντος τον οποίο τηρεί μέσω του Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του.

4. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχθέντων Μετόχων τα προβλεπόμενα δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., που προβλέπονται στο Παράρτημα της κωδικοποιημένης Απόφασης 18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίση με το μικρότερο ποσό μεταξύ των 20 ευρώ ή ποσοστού 20% της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχθέντα Μέτοχο, ανά λογαριασμό αξιογράφων (με την αξία μεταβίβασης να υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος).

5. Σημειώνεται περαιτέρω ότι ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,10% και υπολογίζεται επί της αξίας της συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μετοχών στον Προτείνοντα, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

6. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχθέντες Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μειωμένο κατά την επιβάρυνση από τα ανωτέρω δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

7. Δικαίωμα Εξαγοράς

Ο Προτείνων δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Νόμου.

8. Δικαίωμα Εξόδου

Δεδομένου ότι μετά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν θα κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, συνολικά Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων δεν υποχρεούται, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από τους υπόλοιπους Μετόχους κατ’ ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου.

9. Διαγραφή από το Χ.Α.

Ο Προτείνων δεν θα προκαλέσει ούτε θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. μετά την Ολοκλήρωση.