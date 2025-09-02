Πού βρίσκουν ανάπτυξη τα Αττικά Πολυκαταστήματα

Με θετικό πρόσημο κινούνται οι πωλήσεις της εταιρείας Αττικά Πολυκαταστήματα, μέλος των εταιρειών του ομίλου Ideal Holdings, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο της λιανικής αγοράς ένδυσης και καλλυντικών, η οποία με βάση τα στατιστικά στοιχεία αλλά και τις έρευνες γνώμης της τελευταίας περιόδου, δέχεται σημαντική πίεση.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στο οκτάμηνο του 2025 η αθροιστική επίδοση των τεσσάρων πολυκαταστημάτων (City Link, Golden Hall, Mediterranean Cosmos και Τσιμισκή), μαζί με τις ηλεκτρονικές πωλήσεις του ομώνυμου e-shop της εταιρείας, εμφανίζουν αύξηση πωλήσεων κατά 4%. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον Αύγουστο πέτυχε αύξηση πωλήσεων κατά 5%.

Σημαντικοί παράμετροι για την παραπάνω επίδοση είναι η τοποθέτηση της εταιρείας στο online κανάλι, όπου συνεχίζεται η διεύρυνση της προϊοντικής πρότασης με περισσότερους κωδικούς, αλλά και η τουριστική κίνηση.

Σύμφωνα με τα τρέχοντα στοιχεία, οι tax free πωλήσεις -που αποτελούν μόνο ένα μέρος των πωλήσεων προς ταξιδιώτες αλλά και το μόνο μετρήσιμο- τρέχουν με ρυθμούς αύξησης 8% έναντι του 2024. Οι δε πωλήσεις στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Αττικά Πολυκαταστήματα αναπτύσσονται έως σήμερα με ρυθμούς αύξησης 30% έναντι του 2024, υποδεικνύοντας τη δυναμική του.

Υπενθυμίζεται πως το 2024, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) της Αττικά Πολυκαταστήματα ενισχύθηκε κατά 15% στα 27,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 247 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 9% έναντι του 2023.

Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ και θα δαπανήσει επιπλέον 15 εκατ. ευρώ έως το 2027 για αναβάθμιση των υφιστάμενων πολυκαταστημάτων της, αλλά και σε τεχνολογικές εφαρμογές.

Πέραν του παραπάνω πλάνου, η διοίκηση της εταιρείας έχει ενημερώσει πως συζητά για τη μίσθωση τριών καταστημάτων στο εμπορικό κέντρο Riviera Galleria που αναπτύσσει η Lamda Development στο Ελληνικό και το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026 και να λειτουργήσει στο α’ τετράμηνο του 2027.

Κατά πληροφορίες, η διοίκηση των Αττικών Πολυκαταστημάτων συζητά τη μίσθωση ακόμη ενός εμπορικού καταστήματος στο υπό κατασκευή εμπορικό κέντρο προκειμένου να τοποθετηθεί με 4 σημεία, δύο εκ των οποίων θα είναι monobrand.