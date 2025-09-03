#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Οι καθυστερήσεις στα τελωνεία θέμα συνάντησης ΕΣΕΕ και ΟΕΤΕ

«ΕΣΕΕ και ΟΕΤΕ συμφώνησαν πως το πρόβλημα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις με αχρείαστα κόστη και δυσχεραίνει συνολικά τη λειτουργία της αγοράς», τονίζεται σε ανακοίνωση.

Οι καθυστερήσεις στα τελωνεία θέμα συνάντησης ΕΣΕΕ και ΟΕΤΕ

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:59

«Τις συνεχιζόμενες και πρωτοφανείς δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στις διαδικασίες εκτελωνισμού των προϊόντων συζήτησε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με επικεφαλής τον πρόεδρο, Σταύρο Καφούνη και τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα Δώρου Καπράλου με το προεδρείο της Ομοσπονδίας Εκτελωνιστών Τελωνειακών Αντιπροσώπων, υπό τον πρόεδρο, Χαράλαμπο Μπαρτζώκα».

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας επισημαίνοντας ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια επιστολής της ΕΣΕΕ, από το τέλος Ιουλίου, στον υπουργό Οικονομικών κ. Πιερρακάκη, στην οποία εκφράστηκε ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου και συνάντησης που πραγματοποιήθηκε, για το ίδιο θέμα, στις αρχές Αυγούστου με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.  Υπενθυμίζεται ότι, από την πλευρά της και η ΟΕΤΕ με ανακοίνωσή της στις 7 Αυγούστου είχε επισημάνει πως η διαμορφωθείσα κατάσταση στα τελωνεία αποτελεί τροχοπέδη για το ελεύθερο εμπόριο.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «ΕΣΕΕ και ΟΕΤΕ συμφώνησαν πως το πρόβλημα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις με αχρείαστα κόστη και δυσχεραίνει συνολικά τη λειτουργία της αγοράς» και ότι η συνομοσπονδία θα αναλάβει νέες πρωτοβουλίες προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

