Μουζάκης: Τι «παίζει» με τις υποχρεώσεις προς Εθνική και Alpha Bank

Σε σειρά κινήσεων προκειμένου αφενός να διευθετηθούν οι οφειλές της εταιρείας (ως εγγυήτρια για ληξιπρόθεσμα δάνεια της βιομηχανίας εσωρούχων Ήλιος) προς την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank και αφετέρου να ενισχυθούν οι λειτουργικές της επιδόσεις στους τομείς των ακινήτων και της κλωστοϋφαντουργίας επιδίδεται η διοίκηση της κλωστοβιομηχανίας Μουζάκης.

Η εισηγμένη εταιρεία ανακοίνωσε χθες την υπογραφή συμφωνητικού με την Εθνική Τράπεζα με βάση το οποίο αποφεύγεται ο προγραμματισμένος πλειστηριασμός ακινήτου της τον προσεχή Νοέμβριο και έτσι διασφαλίζεται η ακίνητη περιουσία της Μουζάκης.

Με βάση το συγκεκριμένο συμφωνητικό, έχει καταβληθεί στην Εθνική ένα σημαντικό τμήμα του οφειλόμενου ποσού (από χρήματα του ομολογιακού δανείου που εκδόθηκε πρόσφατα) και θα ακολουθήσουν και επιπλέον καταβολές μέσα από ένα σύστημα δόσεων (λέγεται ότι περιλαμβάνεται και κάποιο «κούρεμα» υποχρεώσεων).

Πέραν αυτού, η διοίκηση της Μουζάκης παρακολουθεί με ενδιαφέρον τον δρομολογούμενο πλειστηριασμό του ακινήτου της βιομηχανίας Ήλιος στη Θεσσαλονίκη και αυτό γιατί τα έσοδα που θα προκύψουν θα μειώσουν περαιτέρω τις υποχρεώσεις της εισηγμένης προς την Εθνική Τράπεζα και την Αlpha Bank.

Κύκλοι προσκείμενοι στη Μουζάκης θεωρούν πως κάτω από ένα καλό σενάριο, από την όλη διαδικασία θα μπορούσε να κλείσει πλήρως το κεφάλαιο «υποχρεώσεις λόγω της Ήλιος» και μάλιστα να περισσέψουν και κάποια κεφάλαια με σκοπό να επενδυθούν για λογαριασμό της εισηγμένης.

Σύμφωνα όμως με τους ίδιους κύκλους, οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι επισφαλής και υπάρχει το ενδεχόμενο να απαιτηθούν και επιπλέον χρήματα για τη λήξη της όλης υπόθεσης.

Σε ό,τι αφορά τώρα το λειτουργικό μέτωπο της Μουζάκης, η εταιρεία αφενός επιδιώκει να μεγιστοποιήσει τα έσοδά της από την είσπραξη ενοικίων (π.χ. εκμισθώνει και τμήματα του ακινήτου του κεντρικού της εργοστασίου που πλέον δεν χρησιμοποιούνται από την ίδια την εταιρεία) και αφετέρου προσπαθεί σε βάθος χρόνου να εξισορροπήσει την κλωστοϋφαντουργική δραστηριότητα, έτσι ώστε να μην υποχρεώνεται σε ζημίες.

Όπως ειπώθηκε στο πλαίσιο της χθεσινής ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, η κατάσταση στον ευρύτερο κλωστοϋφαντουργικό κλάδο είναι ιδιαίτερα δυσχερής (τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη), γεγονός που επηρεάζει αρνητικά και τη Μουζάκης.

Από την άλλη πλευρά, επιχειρούνται επιθετικές κινήσεις με στόχο τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς και παράλληλα υλοποιούνται αλλαγές με στόχο τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, τη βελτιστοποίηση του προϊοντικού μίγματος και τη μεγαλύτερη ευελιξία.

«Στόχος μας είναι μέσα από ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας να επιτύχουμε break even και συνεχίζουμε να το παλεύουμε», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση μετόχου, η διοίκηση της Μουζάκης σημείωσε πως παρακολουθεί όλα τα πολεοδομικά ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή του Ελεώνα, σημειώνοντας ωστόσο πως συνήθως τέτοιες αλλαγές απαιτούν χρόνο. Πάντως, οι όλες εξελίξεις στην περιοχή (για παράδειγμα το γήπεδο του Παναθηναϊκού και η μεταφορά των ΚΤΕΛ) μόνο θετικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν σε βάθος χρόνου τις δυνατότητες αξιοποίησης της περιουσίας της εισηγμένης.