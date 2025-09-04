#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μουζάκης: Ανεστάλη ο πλειστηριασμός ακινήτου μετά τη συμφωνία με Εθνική Τράπεζα

Η αναστολή του πλειστηριασμού ανακοινώθηκε εν συνεχεία σχετικού συμφωνητικού για τις οφειλές της Ηλιος Βιομηχανία Πλεκτικής.

Μουζάκης: Ανεστάλη ο πλειστηριασμός ακινήτου μετά τη συμφωνία με Εθνική Τράπεζα

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:54

Η Μουζάκης, στο πλαίσιο διασφάλισης της διαρκούς και ακριβούς ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, προβαίνει στην παρούσα ανακοίνωση προκειμένου να ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό αναφορικά με προνομιακή πληροφορία.

Σε συνέχεια της από 31.07.2025 Ανακοίνωσης της Εταιρείας εν σχέσει με το ζήτημα των εξελίξεων επί της αναφερόμενης εγγυητικής ευθύνης της, υπέρ της πρωτοφειλέτριας εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ», ανακοινώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, σε εκτέλεση των όρων του Ιδιωτικού Συμφωνητικού που έχει υπογραφεί μεταξύ της Τράπεζας και της Εταιρείας εν σχέσει με την οριστική ρύθμιση της ως άνω αναφερόμενης εγγυητικής ευθύνης, προχώρησε σε αναστολή του ορισθέντος την 05.11.2025 πλειστηριασμού που είχε επισπεύσει κατά ακινήτου κυριότητας της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει το επενδυτικό κοινό ότι συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, υλοποιώντας τις απαραίτητες δικαστικές και εξωδικαστικές διαδικασίες, προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντά της και εκείνα των μετόχων της και να προστατεύσει την εταιρική περιουσία και τη φήμη της στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδιασμού.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τις αρμόδιες αρχές για κάθε σχετική εξέλιξη.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μουζάκης: Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές

Μουζάκης: Πού θα διατεθούν τα αντληθέντα κεφάλαια από το ΜΟΔ

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 237.976 ιδίων μετοχών από 28/8 έως 29/8/2025

ΕΤΕ: Επίμονος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, πότε θα υποχωρήσει

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο