Εξαγόρασε φαρμακευτική μονάδα στη Γερμανία η Famar

Ο Όμιλος FAMAR, κορυφαίος ευρωπαϊκός πάροχος υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων (CDMO), ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς της μονάδας παραγωγής αποστειρωμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων της MiP Pharma, στην πόλη Homburg της Γερμανίας, αποκτώντας τον πλήρη ιδιοκτησιακό έλεγχο της μονάδας.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς συνιστά ένα στρατηγικό ορόσημο για την αναπτυξιακή πορεία της FAMAR και ενισχύει περαιτέρω το παραγωγικό της αποτύπωμα στις φαρμακευτικές δοσολογικές μορφές υψηλής προστιθέμενης αξίας, διευρύνοντας την παραγωγική της δυναμική στην άσηπτη πλήρωση και στη συσκευασία προϊόντων με λυοφιλοποίηση.

Στο πλαίσιο της εξαγοράς, περίπου 100 εργαζόμενοι της μονάδας εντάσσονται στο ανθρώπινο δυναμικό της FAMAR, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία της και τη διατήρηση της υψηλής τεχνογνωσίας της μονάδας.

Με αυτή την εξαγορά, η FAMAR επανακτά την παρουσία της στη Βόρεια Ευρώπη και συνεχίζει να υποστηρίζει το πελατολόγιό της με ευέλικτες, υψηλής ποιότητας και κλιμακούμενες λύσεις παραγωγής, μέσα από τις 7 μονάδες παραγωγής που διαθέτει στην Ε.Ε.

Για τη λειτουργία της νέας μονάδας στο Homburg, συστήθηκε νέο νομικό πρόσωπο υπό την επωνυμία Famar Healthcare Germany GmbH.

«Αυτή η εξαγορά συνιστά ένα σημαντικό βήμα για τη FAMAR, αφού ευθυγραμμίζεται με την αναπτυξιακή μας στρατηγική για διαφοροποίηση των δοσολογικών μορφών που αναπτύσσουμε και ενισχύει τη δυνατότητά μας να υποστηρίζουμε ένα διεθνές πελατολόγιο με υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα παραγωγής. Επιτρέπει στη FAMAR να ενισχύσει το αποτύπωμά της στην Ευρώπη, διευρύνοντας το δίκτυό της στη Γερμανία, μία από τις πλέον αναγνωρισμένες φαρμακευτικές αγορές παγκοσμίως. Είμαστε υπερήφανοι που καλωσορίζουμε την ομάδα του Homburg στην οικογένεια της FAMAR και ανυπομονούμε να χτίσουμε όλοι μαζί ένα ισχυρό, κοινό μέλλον», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Ρεγγής, CEO του Ομίλου FAMAR.

Ο Matthew Strassberg, Partner και Επικεφαλής του τομέα Υγείας της MidEuropa, αναφέρει: «Η συμφωνία εξαγοράς της μονάδας του Homburg υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη μας στη στρατηγική ανάπτυξης της FAMAR. Ταυτόχρονα αποδεικνύει την ικανότητά μας να υποστηρίζουμε τη διεθνή επέκταση των εταιρειών που διαμορφώνουν το χαρτοφυλάκιό μας. Με την εξασφάλιση σημαντικών νέων κεφαλαίων, διασφαλίζουμε ότι η FAMAR διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να εξυπηρετήσει μια διεθνή βάση πελατών και να επιταχύνει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της».

EBRD: Μετέχει στην ΑΜΚ της Famar με 5,2 εκατ. ευρώ

Την επένδυσή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Famar αυξάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), μετέχοντας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της φαρμακευτικής με έδρα την Ελλάδα με 5,2 εκατ. ευρώ. Μια ΑΜΚ στην οποία ηγείται το private equity MidEuropa με τη συμμετοχή και άλλων επενδυτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα επένδυση θα στηρίξει τα φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης της Famar, όπως η απόκτηση της υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής αποστειρωμένων προϊόντων στο Homburg της Γερμανίας η οποία και ανακοινώθηκε σήμερα (4/9),όπως και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για τις δραστηριότητές της εν Ελλάδι. Ειδικότερα, η συνεισφορά της EBRD θα χρηματοδοτήσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες στην Ελλάδα, με το σχέδιο της Famar να περιλαμβάνει νέες γραμμές παραγωγής και μηχανήματα επισήμανσης, καθώς και συντήρηση και αναβάθμιση του υπάρχοντος εξοπλισμού.

Η αύξηση κεφαλαίου ακολουθεί την αρχική επένδυση της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο ύψους 24 εκατ. ευρώ πέρυσι, η οποία στήριξε την εξαγορά της Famar από τη MidEuropa μαζί με άλλους επενδυτές.

Ένας βασικός πυλώνας της αρχικής επενδυτικής θέσης ήταν η στροφή της εταιρείας στο προϊοντικό της μείγμα προς φαρμακευτικά προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Famar έχει ξεπεράσει τις αρχικές προσδοκίες, ιδίως όσον αφορά τα αποστειρωμένα προϊόντα και ως εκ τούτου, πραγματοποιεί αύξηση κεφαλαίου για να υποστηρίξει την επέκταση των παραγωγικών δυνατοτήτων της στην Ελλάδα και την αγορά της πρώτης παραγωγικής μονάδας της στη Γερμανία.

Η Famar επικεντρώνεται στην παραγωγή και διανομή ενός ευρέος φάσματος φαρμακευτικών προϊόντων, προϊόντων καταναλωτικής υγείας και καλλυντικών, εξυπηρετώντας μια διαφοροποιημένη πελατειακή βάση blue-chip στις διεθνείς αγορές με έμφαση στην Ευρώπη. Εκτός από τις εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ελλάδα και την επέκταση στη Γερμανία, η εταιρεία διαθέτει δραστηριότητες στην Ιταλία και την Ισπανία.

Η EBRD άρχισε να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα σε προσωρινή βάση το 2015 για να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη της χώρας μετά την οικονομική κρίση. Μέχρι σήμερα, έχει επενδύσει περισσότερα από 8,5 δισ. ευρώ σε 118 έργα στους τομείς των επιχειρήσεων, των χρηματοπιστωτικών, της ενέργειας και των υποδομών της ελληνικής οικονομίας.