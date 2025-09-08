ΤΕΧΑΝ: Επίσημη παρουσίαση του νέου φωτοβολταϊκού κινητού πολυκέντρου ανακύκλωσης στην ΔΕΘ

Η ΤΕΧΑΝ παρουσίασε για πρώτη φορά το Νέο Φωτοβολταϊκό Κινητό Πολυκέντρο Ανακύκλωσης – το 1ο Παγκοσμίως Ενεργειακά Αυτόνομο Κινητό Πολυκέντρο Ανακύκλωσης, στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Πρόκειται για μία παγκόσμια καινοτομία, με το Νέο Φωτοβολταϊκό Κινητό Πολυκέντρο Ανακύκλωσης να αποτελεί το επόμενο βήμα στην κυκλική οικονομία. Είναι πλήρως ενεργειακά αυτόνομο χάρη στα φωτοβολταϊκά πάνελ και αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια σε συστοιχία μπαταριών για αδιάλειπτη λειτουργία. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για νησιά, παραθαλάσσιες περιοχές, μικρότερες πόλεις, κωμοπόλεις, για χώρους μαζικής εστίασης, καθώς και για συναυλίες, παραλίες, φεστιβάλ και εκδηλώσεις, όπου δεν προσφέρεται η δυνατότητα μόνιμης εγκατάστασης υποδομών. Στο συγκεκριμένο Πολυκέντρο ανακυκλώνονται πλαστικά και μεταλλικά υλικά.

Στο πλαίσιο επίσημης παρουσίασης σε εκπροσώπους των ΜΜΕ που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στην 89η ΔΕΘ, ο Πρόεδρος της ΤΕΧΑΝ, κ. Απόστολος Μούργος, δήλωσε σχετικά: «Το πιο ουσιαστικό μήνυμα είναι ότι η ανακύκλωση περνά σε μία νέα εποχή και η Ελλάδα μπορεί να δίνει το παράδειγμα. Ως πρωτοπόροι στην κυκλική οικονομία και την περιβαλλοντική καινοτομία, έχουμε δεσμευτεί να προσφέρουμε λύσεις που κάνουν τη διαφορά. Το Νέο Φωτοβολταϊκό Κινητό Πολυκέντρο Ανακύκλωσης είναι το επόμενο βήμα. Το μέλλον της ανακύκλωσης και της βιώσιμης ανάπτυξης είναι εδώ» & πρόσθεσε: «Ερχόμαστε να συνεισφέρουμε στην εθνική προσπάθεια επίτευξης των ευρωπαϊκών στόχων. Το 2025, ο στόχος από την Ε.Ε. για κάθε κράτος-μέλος ανέρχεται σε ποσοστό 50% ανακύκλωσης πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων υλικών. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στο 19%, οπότε είναι αυτονόητο ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι. Μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, Πρεσβευτή Ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ στην Ελλάδα, καθώς και όλους εσάς, θέλουμε και μπορούμε να το κάνουμε πραγματικότητα. Γιατί, όπως μας λέει και ο Γιάννης: Στην Ανακύκλωση είμαστε όλοι μια ομάδα. Είμαστε ΤΕΧΑΝ!».

Επιπλέον, η ΤΕΧΑΝ συμμετείχε δυναμικά και φέτος ως βασικός χορηγός στο 5ο Economist Thessaloniki Metropolitan Summit, στηρίζοντας τον θεσμό για 5 συνεχή έτη. Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, ο Δρ. Παναγιώτης Μούργος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΧΑΝ, συμμετείχε στο πάνελ με τίτλο “Business and Innovation in an Emerging Investment Hub”, μαζί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών κ. Νίκο Παπαθανάση, την Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος κα Λουκία Σαράντη, τον Αντιπρόεδρο της Eldorado Gold & Πρόεδρο της Hellas Gold

κ. Χρήστο Μπαλάσκα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Sani/Ikos Group κ. Ανδρέα Ανδρεάδη.

Η συζήτηση ανέδειξε τις επενδυτικές προοπτικές και τις προκλήσεις της κυκλικής οικονομίας στο σημερινό οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

Ο Δρ. Παναγιώτης Μούργος, δήλωσε σχετικά: «Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός οικονομικού μοντέλου που διασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη, με μακροπρόθεσμες λύσεις για τις σύγχρονες προκλήσεις. Η ΤΕΧΑΝ επενδύει με συνέπεια σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το περιβάλλον, την παιδεία, την υγεία και την κοινωνία, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, έχοντας ήδη δημιουργήσει σχεδόν 600 νέες θέσεις εργασίας, στοχεύοντας στις 1.000 έως τις αρχές του 2026. Η φετινή παρουσίαση του 1ου Παγκοσμίως Φωτοβολταϊκού Κινητού Πολυκέντρου Ανακύκλωσης, ενός έργου Ελλήνων μηχανικών από το «Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης – R&D» της ΤΕΧΑΝ στο εργοστάσιό της στην Παλλήνη, που ήδη σχεδιάζεται να εξαχθεί σε ευρωπαϊκές αγορές, αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει σταθερό επενδυτικό προορισμό, με καινοτόμες λύσεις που δημιουργούν αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον».

Τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ είναι τοποθετημένα σε περισσότερα από 500 σημεία σε όλη την Ελλάδα: στον Δήμο Αθηναίων & σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, στον Δήμο Πειραιά, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Κρήτη, στον Δήμο Χαλκιδέων και προβλέπεται να επεκταθούν και σε άλλες περιφέρειες και δήμους της Ελλάδας.