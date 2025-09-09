Επίσκεψη Τάκη Θεοδωρικάκου στην Elpen

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, πραγματοποίησε την Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025, επίσκεψη στο μεγαλύτερο βιομηχανικό και ερευνητικό οικοσύστημα στην ανατολική Αττική, της Eλληνικής φαρμακοβιομηχανίας ELPEN. Αρχικά, ξεναγήθηκε στις παραγωγικές μονάδες της εταιρείας στο Πικέρμι και στη συνέχεια στα Σπάτα, στο Athens LifeTech Park της ELPEN, το νέο πρότυπο κέντρο έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της βιοϊατρικής τεχνολογίας.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα βιώσιμο και εξωστρεφές παραγωγικό μοντέλο, που βασίζεται στην ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής, στην προσέλκυση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και στην αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας.

Η φαρμακοβιομηχανία αναγνωρίζεται πλέον ως ένας από τους βασικούς πυλώνες αυτού του νέου μοντέλου ανάπτυξης, και η ELPEN αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η εγχώρια παραγωγή φαρμάκων και η βιοϊατρική καινοτομία.

Κατά την επίσκεψή του, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ενημερώθηκε για την πορεία του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, το οποίο την περίοδο 2020-2027, ξεπερνά τα 300εκ. ευρώ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την αναβάθμιση του εργοστασίου στο Πικέρμι, την κατασκευή 2 νέων παραγωγικών μονάδων στην Κερατέα, την λειτουργία του Athens LifeTech Park στα Σπάτα και την ίδρυση μονάδας παραγωγής ογκολογικών φαρμάκων στην Τρίπολη, με την Win Medica.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκος, σε δήλωσή του, επισήμανε:

«Το όραμα, το σχέδιο και η στρατηγική μας για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο για την ελληνική οικονομία, αναδεικνύεται με τον πιο έντονο και σαφή τρόπο στην στρατηγική επένδυση που πραγματοποιεί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία της ELPEN. Πρόκειται για έναν κλάδο που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στην ελληνική βιομηχανία, στηρίζουμε την έρευνα, την καινοτομία, την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια, τις χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Μέσα από αυτή την επένδυση δημιουργούνται 1.600 νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας και δίνονται οι δυνατότητες σε νέους επιστήμονες να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους με πολύ ικανοποιητικούς όρους σε ό,τι αφορά το εισόδημά τους και την ποιότητα ζωής τους. Συνεχίζουμε την συνεργασία μας ώστε να πιάνουν τόπο τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων πολιτών.

Η μεγάλη επένδυση της ELPEN υποστηρίζεται με ένα ποσό της τάξεως των 14 εκατ. ευρώ. Υποστηρίζουμε την υγιή, δημιουργική επιχειρηματικότητα, που πραγματοποιεί παραγωγικές επενδύσεις, κάνει πραγματικότητα τις νέες τεχνολογίες στην πατρίδα και δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας».

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στις ανακτήσεις χρημάτων παλαιών επενδυτικών σχεδίων: «Ανακτούμε τα χρήματα απ’ όσους τα τελευταία 20 χρόνια πήραν προκαταβολές, αλλά δεν ολοκλήρωσαν τις επενδύσεις τους. Ήδη 66 εκατ. ευρώ οδεύουν στα κρατικά ταμεία και συνεχίζουμε την προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε χρήματα για σοβαρούς παραγωγικούς σκοπούς».

Από την πλευρά του, ο κ. Θεόδωρος Τρύφων, co-CEO του ομίλου ELPEN, δήλωσε:

«Η σημερινή επίσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης αποτελεί αναγνώριση της μακρόπνοης προσπάθειας της ELPEN να επενδύσει στο αύριο της χώρας, με έργα που ενισχύουν την αυτάρκεια, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Είναι μονόδρομος για την οικονομική βιωσιμότητα της χώρας, οι επενδυτικοί πόροι του κράτους να κατευθύνονται σε επενδύσεις που δημιουργούν σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Το νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας απαιτεί βιομηχανίες που παράγουν αξία, τεχνογνωσία και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Είμαστε περήφανοι που η ELPEN αποτελεί πρότυπο αυτής της μετάβασης και οδηγεί την εθνική φαρμακευτική παραγωγή σε μια νέα εποχή, με εξωστρέφεια, επιστημονική υπεροχή και κοινωνική ευθύνη, καλύπτοντας εκατομμύρια ασφαλισμένους με ποιοτικά εγχώρια παραγόμενα φάρμακα.»

Η ELPEN, με παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες EΞΑΓΕΙ το 70% της παραγωγής της, επενδύει συστηματικά σε υποδομές αιχμής, δημιουργώντας ισχυρές θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία. Το επενδυτικό της πρόγραμμα συντελεί στην δημιουργία 1.500 νέων θέσεων εργασίας την περίοδο 2023-2028, καθώς και την υποστήριξη άνω των 9.000 άμεσων και έμμεσων θέσεων συνολικά σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.