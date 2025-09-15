Το σούπερ μάρκετ της Ιου που έγινε βαρόμετρο τουριστικής δαπάνης

Η Ίος ή «Νιος» όπως τη λένε οι ντόπιοι, ένα μικρό κυκλαδίτικο νησί με πληθυσμό 2.299 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2021 (από 2.030 το 2011), έκτασης 109 τ. χλμ. και ακτογραμμής 87 χλμ., παραμένει λιγότερο ανεπτυγμένη τουριστικά σε σχέση με τους διάσημους γείτονές της.

Δεν προσελκύει τις μαζικές ροές τουριστών που συρρέουν στη Σαντορίνη ή τη Μύκονο, ωστόσο και η δική της οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό, για κάποιους μήνες, στον τουρισμό που πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό της.

Κάτι που αποτυπώνεται και στις επιδόσεις των επιχειρήσεων του νησιού. Όπως παραδείγματος χάριν στις επιδόσεις της Ρόλλαν ΑΕ -σ.σ. μαζί με τη Γιαλεσάκης ΑΕ (Αegean Market) είναι οι δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ του νησιού.

Το 2024, η Ρόλλαν που λειτουργεί ένα σούπερ μάρκετ στη χώρα και δραστηριοποιείται και ως χονδρική τροφοδοτώντας ξενοδοχεία, beach bars και μικρά καταστήματα, κατέγραψε κύκλο εργασιών 6,43 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,9% σε σχέση με το 2023. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 930 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 30%.

Η βελτίωση προήλθε όχι από άλμα πωλήσεων αλλά από τη διεύρυνση των περιθωρίων, με το μικτό κέρδος να διαμορφώνεται στο 28,3% των πωλήσεων από 26,9% το 2023.

Η εταιρεία έκλεισε το 2024 με καθαρή θέση 1,82 εκατ. ευρώ, ενισχυμένη κατά 12,4%, ενώ ο δείκτης ρευστότητας βρέθηκε στο 189% και ο δείκτης αυτάρκειας κεφαλαίων 171%. Το ανθρώπινο δυναμικό της επίσης αυξήθηκε και μάλιστα σημαντικά. Πέρυσι η εταιρεία απασχόλησε 42 εργαζόμενους, διπλάσιους σε σχέση με το 2023. Η διοίκηση, υπό τον πρόεδρο Αντώνιο Μονογυιό, προτείνει μέρισμα 2,18 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 725 χιλ. ευρώ.

Ωστόσο από τα στοιχεία του 2024 -σ.σ. μικρή ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεων- δεν προκύπτει ότι οι τουρίστες που επισκέφθηκαν το νησί στράφηκαν σε μαζικές αγορές τροφίμων. Αυτή η οριακή αύξηση των πωλήσεων της Ρόλλαν μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός της μείωσης των διανυκτερεύσεων και κατ' επέκταση της μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης.

Με βάση τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, η μέση κατά κεφαλή δαπάνη (ΜΚΔ) του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα πέρυσι μειώθηκε 5% στα 572,8 ευρώ, με τη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση (ΜΔΔ) στο σύνολο της χώρας την περίοδο 2023-2024 να έχει σημειώσει αύξηση 2,9% (από 86,6 ευρώ σε 89,1 ευρώ πέρυσι), ενώ η μέση διάρκεια παραμονής μειώθηκε 7,7% (από 7 διανυκτερεύσεις το 2023 σε 6,4 διανυκτερεύσεις το 2024).

Πάντως για τη φετινή χρονιά η διοίκηση της εταιρείας παραμένει αισιόδοξη για αύξηση των πωλήσεων, λόγω της ανάκαμψης του τουρισμού.