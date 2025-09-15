#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εκπτωση 20% σε πτήσεις από και προς Αθήνα από την easyJet

Η προσφορά ισχύει για 8.000 θέσεις για ταξίδια μεταξύ 29 Σεπτεμβρίου 2025 και 22 Μαρτίου 2026, προς ή από την Αθήνα.

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:15

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:15

 

Η easyJet, μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη του δημοφιλούς «Big Orange Sale», προσφέροντας εκπτώσεις έως και 20% για 8.000 θέσεις σε όλα τα δρομολόγια από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Οπως αναφέρεται σχετικά, η προσφορά, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη στην ιστοσελίδα και την εφαρμογή της αεροπορικής εταιρείας, δίνει στους ταξιδιώτες την ευκαιρία να εξασφαλίσουν εξαιρετικές εκπτώσεις μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2025 στη 01:00 ΠM. 

Οι εκπτώσεις ισχύουν σε επιλεγμένα δρομολόγια για ταξίδια μεταξύ 29 Σεπτεμβρίου 2025 και 22 Μαρτίου 2026. Οι ταξιδιώτες έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τις φθινοπωρινές ή χειμερινές διακοπές τους, είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για αναψυχή. Η προσφορά αυτή, είναι η τέλεια ευκαιρία να ανακαλύψετε νέους προορισμούς ή να επισκεφθείτε ξανά τα αγαπημένα σας μέρη σε χαμηλότερες τιμές.

Το ευρύ φάσμα συνδέσεων προσφέρει στους επιβάτες της easyJet πρόσβαση στους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ευρώπης. Τα κύρια δρομολόγια από την Αθήνα για αυτή την προσφορά περιλαμβάνουν τα διάσημα αξιοθέατα του Λονδίνου, την πολυσυζητημένη σκηνή της μόδας του Μιλάνου, την ιστορική ζωντάνια της Νάπολης, με την αυθεντική της ιταλική γαστρονομία, τις ρομαντικές αποδράσεις στο Παρίσι και τα μαγευτικά στενά και τις προσόψεις με τα πολύχρωμα πλακάκια της Λισαβόνα. 

Για να δείτε όλες τις πτήσεις και να επωφεληθείτε από αυτή την αποκλειστική προσφορά, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.easyjet.com/el

