Ασφαλιστική αγορά: Ντιλ και συγκέντρωση στον κλάδο διαμεσολάβησης

Έντονη τάση συγκέντρωσης παρατηρείται στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, με τους δύο μεγαλύτερους «παίκτες» του να ελέγχονται πλέον από πολυεθνικούς ομίλους και με σειρά άλλων deals να έχουν λάβει χώρα τη φετινή χρονιά.

Μόλις χθες, ανακοινώθηκε η πώληση του πρακτορείου Κάλυψη (δίκτυο 53 ασφαλιστικών γραφείων, 11.500 ενεργοί πελάτες) στη Mega Brokers, δηλαδή στον μεγαλύτερο «παίκτη» της ελληνικής αγοράς. H Mega Brokers αφού προχώρησε σε αρκετές εξαγορές κατά τα τελευταία δύο χρόνια, πέρασε με τη σειρά της το φετινό καλοκαίρι στον μετοχικό έλεγχο του αμερικανικού-πολυεθνικού κολοσσού Acrisure.

Σε σειρά εξαγορών εδώ και αρκετά χρόνια προχωρεί και η Howden Hellas, η οποία είναι η δεύτερη σε μέγεθος εταιρεία διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και αποτελεί θυγατρική του μεγάλου βρετανικού-πολυεθνικού ομίλου Howden. Με άλλα λόγια, οι δύο μεγαλύτερες εγχώριες εταιρείες διαμεσολάβησης ελέγχονται πλέον από ισχυρούς μετόχους του εξωτερικού.

Το φετινό καλοκαίρι επίσης είδαμε τη συγχώνευση δύο άλλων σημαντικών εταιρειών διαμεσολάβησης. Πρόκειται για τη σύμπραξη μεταξύ της Απόλλων (μέλος του oμίλου επιχειρήσεων Σαρακάκης) και της Faranturis Insurance Agents, με κοινό τους στόχο την ισχυροποίηση της θέσης τους στους ασφαλιστικούς τομείς ζωής και υγείας.

Επίσης, λίγο πριν το καλοκαίρι η Europa Holdings, με βασικότερους μετόχους την Intracom του Σωκράτη Κόκκαλη και τον Νίκο Μακρόπουλο, πέρα από την Ευρώπη ΑΕΓΑ, προχώρησε και στην εξαγορά δύο ασφαλιστικών πρακτορείων, αποκτώντας τη NAK Insurance Brokers και την Άμυνα.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, τρεις είναι οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν στη συγκέντρωση της εγχώριας αγοράς διαμεσολάβησης:

Πρώτον, η ανάγκη απάντησης (διατήρηση της διαπραγματευτικής τους ικανότητας) απέναντι στη συγκέντρωση που έχει ήδη προηγηθεί στον χώρο των ασφαλιστικών εταιρειών, μετά τα deals της τελευταίας τετραετίας.

Δεύτερον, η ανάγκη των εταιρειών διαμεσολάβησης να προχωρήσουν σε σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να ψηφιοποιήσουν τις εργασίες τους και να εκπαιδεύσουν τους συνεργάτες τους, ιδίως τώρα που η δραστηριότητα των καλύψεων αυτοκινήτου χάνει σταδιακά τη σημασία της και

τρίτον, τα οφέλη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας, σε μια περίοδο όπου είναι περιορισμένη η δυνατότητα προσέλκυσης νέων επαγγελματιών στον κλάδο.