Πώς θα αξιοποιήσει η ΓΕΚ Τέρνα τα 500 εκατ. του ομολογιακού

Στη χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου, το οποίο αθροιστικά σε μεσοπρόθεσμη βάση αγγίζει τα 10 δισ. ευρώ αλλά και στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού θα αξιοποιηθούν τα κεφάλαια που σκοπεύει να αντλήσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από τη νέα ομολογιακή έκδοση, η οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Στόχος είναι η άντληση έως 500 εκατ. ευρώ (χαμηλότερο όριο τα 350 εκατ. ευρώ) και το ομόλογο θα έχει επταετή διάρκεια έως το 2032.

Τα καθαρά έσοδα υπολογίζονται σε 487,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 243,85 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου. Συγκεκριμένα, θα καλυφθούν υφιστάμενες και νέες ανάγκες που θα προκύψουν για την χρηματοδότηση έργων υποδομής και ενέργειας, παραχωρήσεων και/ή ΣΔΙΤ, όπως επίσης και η απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες κι εξαγορές εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που ήδη δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Με βάση το ενημερωτικό δελτίο, το υπόλοιπο ποσό ύψους 243,85 εκατ. ευρώ θα διοχετευτεί για την εξόφληση δανεισμού του ομίλου. Η εξυπηρέτηση και αναδιάρθρωση του δανεισμού εντάσσεται στην ίδια περίοδο (30.09.2025–29.09.2032) και έχει στόχο τη βελτίωση του προφίλ χρηματοδότησης του oμίλου.

Υπενθυμίζεται ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προωθεί μεγάλες επενδύσεις έχοντας στο χαρτοφυλάκιο έργων τόσο συμβάσεις Παραχώρησης όσο και Κατασκευής, όπως το μεγάλο μεσαίο τμήμα του ΒΟΑΚ, την Εγνατία Οδό, το αεροδρόμιο Καστελίου και σειρά δημόσιων και ιδιωτικών έργων, όπου σήμερα έχουν διαμορφώσει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της πέριξ των 7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό, τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως σε περίπτωση πλήρους κάλυψης:

(Α) Ποσό έως €243,85 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 30.09.2025 – 29.09.2032 για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και Θυγατρικών, ή/και άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού, κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω σε:

(α) υφιστάμενα ή/και νέα έργα υποδομής ή/και ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των έργων που υλοποιούνται ή/και αναλαμβάνονται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και επενδύσεων που εμπίπτουν στους κλάδους των μεταλλευτικών/βιομηχανικών δραστηριοτήτων και των ακινήτων.

Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να αφορούν αυτοκινητόδρομους, λιμένες, αερολιμένες, σήραγγες, έργα ΑΠΕ, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου, έργα ύδρευσης και άρδευσης, έργα αμυντικών υποδομών, έργα διαχείρισης απορριμμάτων, έργα κυκλικής οικονομίας και κοινωνικών υποδομών, έργα ανάπτυξης ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων (ξενοδοχείων, εμπορικών χρήσεων, συνεδριακών κέντρων), ακίνητα ή ανάπτυξη ακινήτων ή άλλα έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω, και

(β) απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, καθώς και εξαγορά εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους αντίστοιχους ή/και συναφούς αντικειμένου με κλάδους στους οποίους ήδη δραστηριοποιούνται η Εταιρεία ή/και οι Θυγατρικές ή/και άλλες εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που αναφέρονται στην υπό (α) ανωτέρω παράγραφο.

Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (Α) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου - σύμφωνα με την υπό (Β) χρήση.

(Β) Ποσό έως €243,85 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 30.09.2025 – 29.09.2032, για την εξόφληση δανεισμού της Εκδότριας ή/και θυγατρικών, στις οποίες τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού. Διευκρινίζεται ότι το ΚΟΔ δεν θα χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού που έχει δοθεί από τους Συμβούλους Έκδοσης, Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και Αναδόχους.

Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (Β) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου - σύμφωνα με την υπό (Α) χρήση. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου, τα συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα διατεθούν κατ’ αρχήν αναλογικά (pro rata) για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, με την επιφύλαξη τυχόν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Σημειώνεται ότι, βάσει των όρων του Προγράμματος ΚΟΔ, σε περίπτωση κάλυψης του ΚΟΔ σε ποσό μικρότερο των €350 εκατ., η έκδοση του ΚΟΔ και της χρηματοδότησης εν γένει θα ματαιωθεί από την Εκδότρια και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής εκάστου επενδυτή θα αποδεσμευθεί.

* Δείτε το ενημερωτικό δελτίο στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό