Moodys: Τι θα δώσει στην CrediaBank η εξαγορά της HSBC Μάλτας

Σε επιβεβαίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της CrediaBank με Ba2 και του θετικού outlook μετά και την εξαγορά της HSBC στη Μάλτα προχώρησε η Moody's.

Η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα μετά την ανακοίνωση της ελληνικής τράπεζας για εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας στη χώρα με μερίδιο περίπου 24%.

Η εξαγορά επεκτείνει το ενεργητικό της CrediaBank στα 15 δισ. ευρώ (από 7,2 δισ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου 2025) και αυξάνει το γεωγραφικό της αποτύπωμα. Ως εκ τούτου, η CrediaBank καθίσταται συστημική τράπεζα στη Μάλτα και πλέον θα υπόκειται στην εποπτεία της ΕΚΤ.

Τα οφέλη

Η εξαγορά προσφέρει στην CrediaBank άμεση γεωγραφική επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ και τα νομοθετικά πλεονεκτήματα της λειτουργίας υπό την εποπτεία της ΕΚΤ. Αποκτώντας μια καθιερωμένη καταθετική βάση και ένα ισχυρό δίκτυο σε λιανικούς και εταιρικούς πελάτες, η Credia μπορεί να βελτιώσει το προφίλ των κερδών της και της ανταγωνιστικής της θέσης, μειώνοντας την εξάρτησή της από την ελληνική αγορά. Η κίνηση επιφέρει επίσης ευκαιρίες για cross-selling τραπεζικών προϊόντων και ψηφιακών πλατφορμών, δημιουργώντας λειτουργικά οφέλη και συνεργίες κόστους.

Επίσης, το deal παρέχει στην Credia μια βάση ενεργητικού υψηλής ποιότητας, σημαντική αύξηση στη ρευστότητα και σταθερότητα στον ισολογισμό, καθώς και είσοδο στην αναπτυσσόμενη αγορά διαχείρισης διαθεσίμων της Μάλτας.

Η καθιερωμένη πελατειακή βάση και η προοπτική διείσδυσης σε περισσότερους κλάδους στη Μάλτα, σε συνδυασμό με την πρόθεση μόχλευσης του κλάδου wealth management της HSBC Μάλτας τοποθετούν στην CrediaBank σε καλή θέση για περαιτέρω επέκταση. Εάν εκτελεστεί ορθά, η εξαγορά θα μπορούσε να αποτελέσει καταλύτη αύξησης των κερδών και να βελτιώσει το χρηματοοικονομικό προφίλ της τράπεζας εντός των επόμενων 2-3 ετών.

Οι προκλήσεις

Η CrediaBank είναι αντιμέτωπη με μια σειρά σημαντικών προκλήσεων στην εξαγορά, μεταξύ των οποίων και οι πολύπλοκες απαιτούμενες εγκρίσεις από την αρμόδια αρχή της Μάλτας, την Τράπεζα της Ελλάδος και την ΕΚΤ. Επιπλέον, η τράπεζα καλείται να διατηρήσει επαρκή κεφάλαια κατά τη μεταβατική περίοδο, αλλά και να αντιμετωπίσει τα τεχνικά και λειτουργικά ρίσκα της ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής και επιχειρηματικών διαδικασιών.