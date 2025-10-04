Το νέο στοίχημα οινοτουρισμού στο νησί της Μυκόνου

Μια οινοποιία που έκλεισε το 2024 με μηδενικό τζίρο και ζημίες 64,5 χιλ. ευρώ, επιχειρεί να ξανασυστηθεί ως τουριστικός προορισμός υψηλής αισθητικής. Η «Οικολογικός Αμπελώνας-Οινοποιία Μυκόνου Α.Ε.» αφήνει πίσω το αμπέλι για να επενδύσει σε studios φιλοξενίας και οινοτουρισμό, φιλοδοξώντας να γίνει το Château της Μυκόνου.

Μόνο που τα Châteaux του Bordeaux, με τους ιδιόκτητους αμπελώνες και τα επιβλητικά κτίρια, υπάρχουν πρωτίστως για το κρασί και την παράδοσή του. Στη Μύκονο, το ίδιο μοντέλο παίρνει μια εντελώς διαφορετική τροπή. Ο τουρισμός έχει γίνει ο απόλυτος σκοπός. Το κρασί υποχωρεί σε δεύτερο ρόλο, λειτουργώντας απλώς ως «αξεσουάρ» σε ένα πολυτελές πακέτο διαμονής και εμπειρίας.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2000 με στόχο την καλλιέργεια αμπελώνων και την παραγωγή εμφιαλωμένων κρασιών, βρίσκεται πλέον σε διαδικασία ριζικής αλλαγής στρατηγικής. Η μετατροπή του οινοποιείου σε συγκρότημα studios φιλοξενίας με οινοτουριστικό χαρακτήρα. Η μετατροπή του οινοποιείου σε συγκρότημα διαμονής και εμπειριών γευσιγνωσίας συνδέεται με τη στρατηγική της μητρικής Νίκος Λαζαρίδης ΟΒΓΕ Α.Ε., που θέλει να συνδυάσει τη φήμη του οινικού brand με την premium τουριστική αγορά του νησιού.

Η «Οικολογικός Αμπελώνας-Οινοποιία Μυκόνου Α.Ε.» ολοκλήρωσε το 2024 χωρίς ούτε ένα ευρώ πωλήσεων, φέρνοντας την εικόνα μιας εταιρείας σε αναμονή. Οι ζημίες περιορίστηκαν σε 64.500 ευρώ από 89.200 ευρώ το 2023. Το σύνολο ενεργητικού περιορίστηκε στα 2,07 εκατ. ευρώ από 2,11 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν στα 527 χιλ. ευρώ, ενώ οι ζημιές ροκανίζουν τα αποθεματικά.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν πάνω από το 1,2 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ τα διαθέσιμα, ενώ η εταιρεία έχει εγγράψει υποθήκες 1,12 εκατ. ευρώ για δανειακές γραμμές που ξεπερνούν τις 335 χιλ. ευρώ.

Η διοίκηση περιγράφει το 2024 ως «έτος αναστολής εργασιών», αλλά το διάστημα αυτό ανέδειξε το κεντρικό πρόβλημα. Το νέο αφήγημα ποντάρει στον οινοτουρισμό. Στο πλαίσιο αυτό οι στόχοι της εταιρείας παραμένουν για εμφιάλωση 80.000–100.000 φιαλών entry-level κρασιών (λευκό, ερυθρό, ροζέ) από αγοραζόμενους χυμούς, με διάθεση μέσω της Οινοποιίας Μυκόνου και του δικτύου της Taste Artisans ΙΚΕ, που έχει ήδη συνεργαστεί με τη μητρική Νίκος Λαζαρίδης Α.Ε. τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η παραγωγή premium οίνων, έως 30.000 φιάλες λευκού και 5.000–10.000 φιάλες ερυθρού. Η στρατηγική επέκτασης περιλαμβάνει επίσης την αντιπροσώπευση αλκοολούχων και μη προϊόντων, την ανάπτυξη του οινοτουρισμού (ξενάγηση, γευσιγνωσία, πώληση αξεσουάρ και ειδών διατροφής υψηλής αξίας) και την εποχιακή στελέχωση που θα επιτρέψει στο οινοποιείο να λειτουργεί ως πλήρως επισκέψιμο τις καλοκαιρινές περιόδους.

Πρόκειται για ένα σχέδιο που συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό υψηλού εισοδήματος της Μυκόνου, αλλά απαιτεί σημαντική επένδυση σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν το project θα καταφέρει να μετατρέψει έναν ζημιογόνο αμπελώνα σε τουριστικό asset με αντοχή στον χρόνο.

Η εξάρτηση από τον εποχικό τουρισμό και η ανάγκη νέας χρηματοδότησης δημιουργούν ένα στοίχημα υψηλού ρίσκου.