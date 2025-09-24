#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Lidl: Αυθαίρετο το πρόστιμο, προχωράμε σε νομικές ενέργειες

«Δεν δεχόμαστε κατηγορίες και πρακτικές που απαξιώνουν αδικαιολόγητα τις προσπάθειές μας και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», υποστηρίζει η αλυσίδα.

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:17

«Η Lidl Ελλάς σέβεται πλήρως τον νόμο και το έργο των αρμόδιων αρχών. Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι ο έλεγχος που ξεκίνησε από την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) τον Ιούλιο του 2024 και το πρόστιμο που επιβλήθηκε σήμερα είναι άδικο και αυθαίρετο, καθώς βασίζεται σε μια νομική βάση που έχει έκτοτε καταργηθεί, η οποία ήταν μη εφαρμόσιμη και ασαφής», υποστηρίζει η αλυσίδα μετά το πρόστιμο που της επέβαλε το υπουργείο Ανάπτυξης.

«Η φερόμενη παράβαση αφορά σε 32 προϊόντα σε σύνολο 510 προϊόντων που ελέγχθηκαν. Διαμαρτυρόμαστε για τη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποίησε η Εποπτική Αρχή και ως εκ τούτου θα εξαντλήσουμε όλα τα νομικά μέτρα που μας παρέχονται.

Είναι σημαντικό για εμάς να τονίσουμε ότι η Lidl Ελλάς ανέκαθεν υπερασπιζόταν την ακεραιότητα και την κοινωνική υπευθυνότητα. Σε μια εποχή που οι Έλληνες καταναλωτές υποφέρουν από τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών, εμείς αγωνιζόμαστε καθημερινά για να κρατήσουμε τις τιμές σταθερές και προσιτές. Τον τελευταίο χρόνο, για παράδειγμα, αφήσαμε αμετάβλητες τις τιμές σε πάνω από 1.000 προϊόντα και μειώσαμε τις τιμές σε περισσότερα από 500 προϊόντα.

Το ξεκαθαρίζουμε: δε δεχόμαστε κατηγορίες και πρακτικές που απαξιώνουν αδικαιολόγητα τις προσπάθειές μας και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η Lidl Ελλάς ήταν, είναι και θα παραμείνει στο πλευρό των Ελλήνων καταναλωτών - με διαφάνεια, αξιοπιστία και σεβασμό στην αξία κάθε ευρώ».

