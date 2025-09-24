Νέο φθινοπωρινό κύμα ανατιμήσεων πιέζει την κυβέρνηση

Στα ράφια, οι αυξήσεις δεν έρχονται ποτέ μόνες. Έρχονται σε κύματα. Και το φετινό φθινόπωρο δεν αποτελεί εξαίρεση. Ένα νέο κύμα ανατιμήσεων που πρόκειται να κορυφωθεί τον Οκτώβριο, έχει κάνει ήδη την εμφάνισή του με μέση αύξηση πάνω από 6% και διάμεσο γύρω στο 5%.

Από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Euro2day.gr προκύπτει ότι σε ένα στα δέκα προϊόντα οι ανατιμήσεις ξεπερνούν το 10%. Αν και τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν αποτελούν βασικά είδη πρώτης ανάγκης -σ.σ. εξαίρεση αποτελεί το μοσχαρίσιο κρέας, που η τιμή του αυξάνει μέρα με την ημέρα-, αυτό έχει φέρει σε δύσκολη θέση την Κυβέρνηση.

Με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να βλέπει «χώρο» για μείωση τιμών και να προειδοποιεί με εντατικοποίηση των ελέγχων. Μιλώντας χθες στον ΑΝΤ1, προανήγγειλε πρόστιμα για παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας. «Δεν μπορεί σε έναν τζίρο 12 δισ. ευρώ τα σούπερ μάρκετ να δουλεύουν με τόσο στενά περιθώρια», τόνισε.

Οι πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Euro2day.gr επιβεβαιώθηκαν και το ΥΠΑΝ ανακοίνωσε πρόστιμα σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η κυβέρνηση, που έχει ήδη βάλει πρόστιμα 5 εκατ. ευρώ σε πολυεθνικές, επιχειρεί να δείξει ότι στέκεται απέναντι στην ακρίβεια και ταυτόχρονα να πείσει πως η χώρα κινείται στον ίδιο πληθωριστικό ρυθμό με την υπόλοιπη ΕΕ. Στην πολιτική ατζέντα, το κόστος ζωής εξακολουθεί να έχει σημαντικό βάρος.

Πόσο όμως βγάζουν τα σούπερ μάρκετ; Ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και επικεφαλής του ομίλου Metro, είπε το βράδυ της Δευτέρας ότι «για κάθε ένα ευρώ που μπαίνει στο ταμείο, τα κέρδη προ φόρων είναι μόλις 1,2 λεπτά. Όλα αυτά τα… τεράστια κέρδη είναι αυτά τα 1,2 λεπτά», σημειώνοντας ότι τα περιθώρια κερδοφορίας στην Ελλάδα είναι 1,4%, όταν στην Ευρώπη το 3% θεωρείται υγιές και το 4% επιτυχημένο.

Κατά τον ίδιο, ο έντονος ανταγωνισμός έχει ήδη «στριμώξει» τις αλυσίδες, με κάποιες μάλιστα να καταγράφουν ζημιές. «Επιδοτήσαμε τις τιμές όσο μπορούσαμε, αλλά αυτό έχει ένα όριο», είπε χαρακτηριστικά. Η λύση, όπως υποστηρίζουν οι αλυσίδες, δεν μπορεί να είναι μονομερής. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος με τη βιομηχανία για μειώσεις σε στοχευμένους κωδικούς.

Oι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία εμφανίζονται πολύ πιο επίμονες από τις αρχικές εκτιμήσεις, με την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) να επιταχύνεται για 3ο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο (+3,1% ετησίως), ενώ ο πληθωρισμός στο 7μηνο κυμάνθηκε στο 2,6% κατά μ.ο., σχεδόν αμετάβλητος σε σύγκριση με το 2024, επισημαίνει η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Tράπεζας.

Όπως επισημαίνει η τράπεζα, αντιστοίχως, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 3,7% τον Ιούλιο, επιβραδυνόμενος στο 3,1% τον Αύγουστο, ρυθμός αντίστοιχος με τον μ.ο. για το 1ο εξάμηνο. Η μέση αύξηση του ΕνΔΤΚ στην Ευρωζώνη ήταν 2,1% στο 8μηνο. Ως συνέπεια των ανωτέρω τάσεων, η απόκλιση του ελληνικού εναρμονισμένου πληθωρισμού από αυτόν της Ευρωζώνης ανήλθε σε υψηλό 3 ετών (+1,7 ποσοστιαίες μονάδες) τον Ιούλιο, με την απόσταση να παραμένει σημαντική (1 ποσοστιαία μονάδα τόσο τον Αύγουστο όσο και στο 8μηνο).