#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πρώτο κατάστημα στο Λίβανο για την αλυσίδα εστιατορίων Mailo's

Με περισσότερα από 40 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, η είσοδος στη στρατηγική αγορά του Λιβάνου αποτελεί το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου πλάνου εξωστρέφειας.

Πρώτο κατάστημα στο Λίβανο για την αλυσίδα εστιατορίων Mailos

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:28

Τα Mailo’s – The Pasta Project ανοίγουν το πρώτο τους κατάστημα στη Βηρυτό και κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα στη δυναμική πορεία ανάπτυξής τους.

Οπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, με περισσότερα από 40 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, η είσοδος στη στρατηγική αγορά του Λιβάνου αποτελεί το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου πλάνου εξωστρέφειας, που έχει σαν στόχο να φέρει τα φρέσκα ζυμαρικά και τις signature σάλτσες των Mailo’s σε ακόμη περισσότερες αγορές.

Η επιλογή του Λιβάνου δεν είναι τυχαία, καθώς η Βηρυτός διαθέτει μια ανεπτυγμένη γαστρονομική σκηνή, αποτελεί σταυροδρόμι πολιτισμών και γεύσεων και ταυτόχρονα προσφέρει στρατηγική γεωγραφική θέση, που ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή.

Το νέο Mailo’s spot βρίσκεται στην οδό Bliss, σ’ έναν πολυσύχναστο δρόμο στην καρδιά της Βηρυτού. Το κατάστημα είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τη φιλοσοφία “Made with Love & Pasta”, με τη χαρακτηριστική αισθητική του brand και προσφέρει στους πελάτες ένα μοναδικό γευστικό ταξίδι μέσα από:

Φρέσκα ζυμαρικά τριών τύπων (Rigatoni, Casarecce, Campanelle)

Signature σάλτσες με υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες

• Γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση, προσφέροντας την αυθεντική pasta εμπειρία σε μόλις πέντε λεπτά

Ο ιδρυτής των Mailo’s, Νίκος Μουτσουρούφης, δήλωσε:

"Η Βηρυτός αποτελεί μια αγορά με εξαιρετική δυναμική και γαστρονομική κουλτούρα. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που το όραμά μας ταξιδεύει εκτός Ελλάδας, φέρνοντας την εμπειρία των Mailo’s σε νέους καταναλωτές. Το άνοιγμα του καταστήματος στο Λίβανο είναι μόνο η αρχή μιας στρατηγικής ανάπτυξης που θα ακολουθήσει και σε άλλες αγορές."

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Coffee Island: Είσοδος στο Ερμπίλ, νέα καταστήματα σε Αίγυπτο και Ινδία

Επιθεώρηση εργασίας: Αύξηση 10% των ελέγχων στον τουριστικό τομέα το καλοκαίρι

Σφραγίστηκαν 38 καταστήματα στην Αθήνα για υπερβάσεις κοινόχρηστων χώρων

Η ψηφιακή κάρτα εκτόξευσε 728% τις... υπερωρίες στον τουρισμό

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο