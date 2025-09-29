Νέα προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης σε σταγόνες διαθέτει στην Ελλάδα η Tikun Olam

Η Tikun Olam Ελλάδος, η 1η εταιρεία φαρμακευτικής κάνναβης που αδειοδοτήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), διευρύνει το χαρτοφυλάκιο της, λανσάροντας στην αγορά νέα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης σε μορφή στοματικών σταγόνων, έχοντας πάντα ως γνώμονα την καινοτομία και τη συνεχή ανάπτυξη.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, με στόχο την ενίσχυση του αποτυπώματός της στον τομέα της υγείας, η εταιρεία διαθέτει δύο νέα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης στην ελληνική αγορά, σε μορφή στοματικών σταγόνων για υπογλώσσια χορήγηση, σε περιεκτικότητες THC 3% και 9% αντίστοιχα. Η νέα αυτή φαρμακοτεχνική μορφή αναπτύχθηκε με επίκεντρο τις ανάγκες της ιατρικής κοινότητας και των ασθενών και ως στόχο έχει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, ενισχύοντας την πρόσβαση τους σε ασφαλή, υψηλής ποιότητας τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης.

Η μορφή των στοματικών σταγόνων προσφέρει ευκολία στη χρήση και ακριβή δοσολογία επιτρέποντας στους γιατρούς να εντάξουν στο πλάνο τους μια εξατομικευμένη προσέγγιση προς όφελος των ασθενών.

Συμπληρωματικά με τα νέα προϊόντα σε μορφή στοματικών σταγόνων, στην αγορά διατίθεται πλέον από την Tikun Olam Ελλάδος ένα νέο τελικό προϊόν φαρμακευτικής κάνναβης σε μορφή ξηρού ανθού, της ποικιλίας Oz cultivar, με υψηλή περιεκτικότητα σε THC. Το προϊόν αυτό έρχεται να ενισχύσει το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης σε μορφή ξηρού ανθού της Tikun Olam Ελλάδος, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στους επαγγελματίες υγείας.

Η συμβολή της εταιρείας στην ανάπτυξη του κλάδου είναι καθοριστική τόσο στην Ελλάδα μέσω της εγχώριας αγοράς, όσο και στην Ευρώπη μέσω της επιτυχημένης και πολλά υποσχόμενης εξαγωγικής της δραστηριότητας σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Ελβετία.

Τα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης της Tikun Olam Ελλάδος αναπτύσσονται και παράγονται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας, έκτασης 56.000 τ.μ. και συνολικής αξίας που ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Οι εγκαταστάσεις πληρούν τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας διαθέτοντας τις πιστοποιήσεις EU-GMP (Good Manufacturing Practices) από τον ΕΟΦ και GACP (Good Agricultural and Collection Practices) από την Q-CERT. Οι πιστοποιήσεις αυτές, αναδεικνύουν την αφοσίωση της εταιρείας στην κορυφαία ποιότητα και την ασφάλεια σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Ο κ. Νίκος Μπέης, CEO της Tikun Olam Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Η στιγμή αυτή αποτελεί κομβικό σταθμό για την Tikun Olam Ελλάδος. Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της ιατρικής κοινότητας και των ασθενών, προχωρήσαμε στη διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης υψηλής ποιότητας στην ελληνική αγορά, σε μορφή στοματικών σταγόνων για υπογλώσσια χορήγηση με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η σημαντική αυτή εξέλιξη, σε συνδυασμό με την κυκλοφορία νέων τελικών προϊόντων σε μορφή ξηρού ανθού με υψηλότερες περιεκτικότητες σε THC, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για ουσιαστική ενίσχυση των διαθέσιμων εναλλακτικών της ιατρικής κοινότητας προς ποιοτικό όφελος των ασθενών. Πιστή στο όραμά της, η Tikun Olam Ελλάδος θα συνεχίσει να επενδύει στην καινοτομία, συμβάλλοντας ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.»