Κανονικά οι πτήσεις των Aegean και Olympic Air αύριο, Τετάρτη

Δεν θα ανασταλεί η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας την 1 Οκτωβρίου, κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων αρχών.

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:15

Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων αρχών, η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δε θα ανασταλεί την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025. Συνεπώς, το σύνολο των προγραμματισμένων πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να προβούν εκ νέου, σε δωρεάν αλλαγές των εισιτηρίων τους, επικοινωνώντας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Για την ΑEGEAN:

801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)

Για την Οlympic Air:

801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)

Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνούν και μέσω των επίσημων καναλιών της εταιρείας.

