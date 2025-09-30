#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Παίρης: Στα €5,7 εκατ. ο κύκλος εργασιών στο εξάμηνο

"Η στρατηγική για το Β΄ εξάμηνο επικεντρώνεται στη διατήρηση σταθερής πορείας ανάπτυξης, στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης και στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας", σημειώνει η εταιρεία.

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:39

Παίρης: Στα €5,7 εκατ. ο κύκλος εργασιών στο εξάμηνο

Η «Ε ΠΑΪΡΗΣ» ανακοίνωσε την 30η Σεπτεμβρίου 2025 τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο (Α΄) εξάμηνο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025 – 30.06.2025).

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά την περίοδο αναφοράς ανήλθε σε €4.885.759,92 έναντι €5.114.234,30 της αντίστοιχης περιόδου (Α΄ εξάμηνο 2024), παρουσιάζοντας ήπια μείωση της τάξεως του 4,5%. Η μείωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνήθους εποχικής διακύμανσης της δραστηριότητας και δεν επηρεάζει τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη €168.641,31 έναντι €296.531,09 την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημία €79.775,44 έναντι ζημίας €49.372,15 την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία €76.177,64 έναντι ζημίας €45.458,74 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες παρέμειναν θετικές, ανερχόμενες σε €566.118,18 έναντι €906.430,48 το α΄ εξάμηνο 2024, γεγονός που καταδεικνύει την επάρκεια λειτουργικής ρευστότητας.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €5.762.352,24 έναντι €5.963.425,18 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδος €35.559,01 έναντι κέρδους €150.299,42 την αντίστοιχη περίοδο 2024. Η θυγατρική «EPSH ΑΒΕΕ» συνέχισε την κερδοφόρα της πορεία, ενισχύοντας τη θετική συμβολή της στον Όμιλο.

Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2025, η Διοίκηση της Εταιρείας επικεντρώθηκε:

  • στη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής,
  • στην ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας μέσω επενδύσεων σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό,
  • στην εξυγίανση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης με ισορροπημένη διαχείριση δανειακών υποχρεώσεων.

Παρά το αυξημένο κόστος ενέργειας και τις πληθωριστικές πιέσεις, η Εταιρεία και ο Όμιλος διατήρησαν θετική λειτουργική κερδοφορία και επαρκή ρευστότητα, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού τους μοντέλου.

Η στρατηγική για το Β΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως επικεντρώνεται στη διατήρηση σταθερής πορείας ανάπτυξης, στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης και στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Prodea: Κατά 85% «εκτινάχθηκαν» τα κέρδη το 1ο εξάμηνο

ΕΚΤΕΡ: Ενίσχυση κύκλου εργασιών και υπερδιπλασιασμός EBITDA στο εξάμηνο

Real Consulting: Αύξηση 30,1% στα προσαρμοσμένα Ebitda

Βύθιση στα κέρδη της Λάμψα, πόσο χρεώνει σε Μεγάλη Βρετανία και King George

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο