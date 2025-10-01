Διατηρήσιμη αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας περιμένει η ΓΕΚ Τέρνα

Αυξημένα μεγέθη και υψηλή ρευστότητα εμφάνισε στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2025 ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος επιχειρησιακά συνεχίζει να υλοποιεί μεγάλης κλίμακας τεχνικά έργα αλλά και την ωρίμανση έργων σταθερών ροών, όπως Παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ.

Ειδικότερα, ο όμιλος έχει σχηματίσει ανεκτέλεστο υπόλοιπο 6,3 δισ. ευρώ που αφορά σε υπογεγραμμένες συμβάσεις κυρίως ιδιωτικών έργων και ίδιων επενδύσεων, ενώ μέχρι το το Σεπτέμβριο 2025 υπέγραψε νέες συμβάσεις αθροιστικού ύψους 7 δισ. ευρώ.

Η κερδοφορία στο α’ εξάμηνο ανήλθε στα 68,1 εκατ. ευρώ έναντι 49,8 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22,5%.

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 1,957 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 43,6%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) αυξήθηκε κατά 84,4% ανερχόμενη σε 317,5 εκατ. ευρώ. Η αύξηση σχετίζεται κατά κύριο λόγο με την απόδοση του τομέα των παραχωρήσεων, ο οποίος ενισχύθηκε με την έναρξη λειτουργίας της Αττικής Οδού, που συνεισέφερε 89 εκατ. ευρώ στην λειτουργική κερδοφορία. Ο κατασκευαστικός τομέας παρουσίασε αύξηση εσόδων, διατηρώντας παράλληλα τα περιθώρια κέρδους του σε υγιή επίπεδα.

Σε συνέχεια της αύξησης της κερδοφορίας, σημαντική άνοδο παρουσίασαν και οι λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες ανήλθαν σε 219,3 εκατ. έναντι 93,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου στο α’ εξάμηνο ανήλθαν σε 1,464 δισ.ευρώ, ενώ η συνολική ρευστότητα, μετά και την πρόσφατη έκδοση του 7ετούς εταιρικού ομολόγου ανέρχεται στα επίπεδα των 2 δισ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός με αναγωγή (Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος της Μητρικής εταιρείας) διαμορφώθηκε σε 117 εκατ. ευρώ, έναντι 153 εκατ. ευρώ στις 31.12.2024.

Όσον αφορά τις προοπτικές για τις επόμενες περιόδους, ο όμιλος σημειώνει ότι η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας που καταγράφηκε στο πρώτο εξάμηνο αναμένεται να είναι διατηρήσιμη, καθώς προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τομέα των παραχωρήσεων με τα έργα να διασφαλίζουν για τον Όμιλο μακροπρόθεσμες και σταθερές ροές εσόδων.

Περαιτέρω ενίσχυση αναμένεται σταδιακά με την λειτουργία των επόμενων έργων παραχωρήσεων, όπως η Εγνατία Οδός, το αεροδρόμιο Καστελίου, τα έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων και απορριμμάτων κ.ά.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις προθέσεις του αρμόδιου υπουργείου Υποδομών, όσο και της διοίκησης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έως το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί το οικονομικό κλείσιμο για την μεταβίβαση της Εγνατίας Οδού στο κοινοπρακτικό σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis, ενώ αντίστοιχα πρόοδος εκτιμάται ότι θα σημειωθεί στην μεγάλη Παραχώρηση του μεσαίου τμήματος του ΒΟΑΚ, όπου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ο κύριος ανάδοχος για τα 157 χλμ του αυτοκινητοδρόμου (συν την προαίρεση προς Κίσσαμο).