Alpha Bank: Προμέρισμα και buyback οδηγούν τη μερισματική απόδοση

Τη μεγαλύτερη συνολική μερισματική απόδοση από όλες τις συστημικές τράπεζες καταγράφει η Alpha Bank για το υπόλοιπο της χρονιάς, με βάση την συνδυαστική απόδοση προμερίσματος και επαναγοράς μετοχών, όπως επισημαίνουν πηγές της τράπεζας
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η συνολική απόδοση προς τους μετόχους ανέρχεται στο 3,74% της κεφαλαιοποίησης, καθώς το προμέρισμα ανέρχεται στα 111 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία των εναπομεινάντων ιδίων μετοχών από εν εξελίξει πρόγραμμα buyback αγγίζει τα 197,7 εκατ. ευρώ, με το σύνολο να ξεπερνά τα 308 εκατ. ευρώ.
Η συνδυαστική απόδοση από προμέρισμα και buyback για την Eurobank ανέρχονται στο 2,83%, για την Εθνική στο 3,31% και για την Πειραιώς στο 1,37%.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές της Αlpha Bank, το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου και αφορά 170.000.000 μετοχές, και θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 15 μήνες. Παράλληλα, η τράπεζα έχει ανακοινώσει τη διανομή προμερίσματος ύψους 111 εκατ. ευρώ τοn Δεκέμβρio του τρέχοντος έτους και αφορά το πρώτο μέρος από το 50% επί των συνολικών κερδών του 2025.
in EUR mn
Αlpha Bank
Eurobank
NBG**
Piraeus Bank
Market Cap*
8,246
12,089
11,041
9,103
Interim Distribution Amount
111
170
256.12
100
Type
Cash
Cash
Cash
SBB
% of Mkt Cap
1.3%
1.4%
2.3%
1.1%
FY 24 SBB Program
211
288
174
25
o/w executed
13.0
116.1
65.1
-
Remaining SBB
197.7
171.9
108.9
25.0
Remaining Distributions
308.7
341.9
365.1
125.0
% of Mkt Cap
3.74%
2.83%
3.31%
1.37%
*as of Sep 26th close
**Interim distribution estimated based on FY-25 guidance
Στόχος ο ρυθμός αύξησης του EPS
Οι πηγές της τράπεζας υπενθυμίζουν ότι προσφάτως ο CEO του ομίλου Βασίλης Ψάλτης, μιλώντας στο ευρωπαϊκό τραπεζικό συνέδριο της Bank of America στο Λονδίνο είχε δηλώσει πως η τράπεζα στοχεύει να δημιουργήσει πάνω από 3 δισ. ευρώ κεφαλαίου την περίοδο 2025-2027, τα οποία θα διατεθούν για οργανική ανάπτυξη, αυξημένες διανομές κερδών και επιλεκτικές εξαγορές που υποστηρίζουν τη στρατηγικής της για τη δημιουργία κεφαλαίων.
«Καταγράφουμε ισχυρή αύξηση των κερδών και βελτίωση των αποδόσεων, οι οποίες, εφόσον επιτευχθεί ο στόχος που έχουμε θέσει για μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 9% για τα κέρδη ανά μετοχή από το 2025 έως το 2027, σημαίνει ότι ακόμη και με το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών του τρέχοντος έτους, θα έχουμε διψήφια αύξηση των κερδών ανά μετοχή», είχε τονίσει ο κ. Ψάλτης.
Είχε προσθέσει δε πως η στρατηγική ανάπτυξης της Τράπεζας στηρίζεται στην αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των κερδών ανά μετοχή (EPS) οι οποίοι βασίζονται σε τρείς πολύ σημαντικούς παράγοντες.
«Πρώτον, έχουμε μια πολύ ισχυρή δυναμική στη οικονομία, στις βασικές γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. Δεύτερον, έχουμε μια πολύ σταθερή στρατηγική για την επέκταση της γκάμας των προϊόντων μας. Ωστόσο, για να επιτύχουμε τη βιωσιμότητα της αύξησης των κερδών ανά μετοχή που επιθυμούμε, πρέπει επιπλέον να εξετάσουμε τα περιθώρια κέρδους, τα οποία στην περίπτωσή μας είναι ιδιαίτερα θετικά. Αν συνθέσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, έχουμε ένα πολύ ισχυρό στρατηγικό όραμα και πορεία ανάπτυξης».