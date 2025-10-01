#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Alpha Bank: Προμέρισμα και buyback οδηγούν τη μερισματική απόδοση

Στο 9% ο ρυθμός αύξησης του EPS την τριετία 2025-2027. συνολική απόδοση προς τους μετόχους ανέρχεται στο 3,74% της κεφαλαιοποίησης, καθώς το προμέρισμα ανέρχεται στα 111 εκατ. ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 14:58

Τη μεγαλύτερη συνολική μερισματική απόδοση από όλες τις συστημικές τράπεζες καταγράφει η Alpha Bank για το υπόλοιπο της χρονιάς, με βάση την συνδυαστική απόδοση προμερίσματος και επαναγοράς μετοχών, όπως επισημαίνουν πηγές της τράπεζας

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η συνολική απόδοση προς τους μετόχους ανέρχεται στο 3,74% της κεφαλαιοποίησης, καθώς το προμέρισμα ανέρχεται στα 111 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία των εναπομεινάντων ιδίων μετοχών από εν εξελίξει πρόγραμμα buyback αγγίζει τα 197,7 εκατ. ευρώ, με το σύνολο να ξεπερνά τα 308 εκατ. ευρώ.

Η συνδυαστική απόδοση από προμέρισμα και buyback για την Eurobank ανέρχονται στο 2,83%, για την Εθνική στο 3,31% και για την Πειραιώς στο 1,37%.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές της Αlpha Bank, το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου και αφορά 170.000.000 μετοχές, και θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 15 μήνες. Παράλληλα, η τράπεζα έχει ανακοινώσει τη διανομή προμερίσματος ύψους 111 εκατ. ευρώ τοn Δεκέμβρio του τρέχοντος έτους και αφορά το πρώτο μέρος από το 50% επί των συνολικών κερδών του 2025.

in EUR mn

Αlpha Bank

Eurobank

NBG**

Piraeus Bank

Market Cap*

8,246

12,089

11,041

9,103

Interim Distribution Amount

111

170

256.12

100

Type

Cash

Cash

Cash

SBB

% of Mkt Cap

1.3%

1.4%

2.3%

1.1%

FY 24 SBB Program

211

288

174

25

o/w executed

13.0

116.1

65.1

-

Remaining SBB

197.7

171.9

108.9

25.0

Remaining Distributions

308.7

341.9

365.1

125.0

% of Mkt Cap

3.74%

2.83%

3.31%

1.37%

 

 

 

 

 

*as of Sep 26th close

 

 

 

 

**Interim distribution estimated based on FY-25 guidance

 

 

 

 

Στόχος ο ρυθμός αύξησης του EPS

Οι πηγές της τράπεζας υπενθυμίζουν ότι προσφάτως ο CEO του ομίλου Βασίλης Ψάλτης, μιλώντας στο ευρωπαϊκό τραπεζικό συνέδριο της Bank of America στο Λονδίνο είχε δηλώσει πως η τράπεζα στοχεύει να δημιουργήσει πάνω από 3 δισ. ευρώ κεφαλαίου την περίοδο 2025-2027, τα οποία θα διατεθούν για οργανική ανάπτυξη, αυξημένες διανομές κερδών και επιλεκτικές εξαγορές που υποστηρίζουν τη στρατηγικής της για τη δημιουργία κεφαλαίων.

«Καταγράφουμε ισχυρή αύξηση των κερδών και βελτίωση των αποδόσεων, οι οποίες, εφόσον επιτευχθεί ο στόχος που έχουμε θέσει για μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 9% για τα κέρδη ανά μετοχή από το 2025 έως το 2027, σημαίνει ότι ακόμη και με το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών του τρέχοντος έτους, θα έχουμε διψήφια αύξηση των κερδών ανά μετοχή», είχε τονίσει ο κ. Ψάλτης.

 Είχε προσθέσει δε πως η στρατηγική ανάπτυξης της Τράπεζας στηρίζεται στην αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των κερδών ανά μετοχή (EPS) οι οποίοι βασίζονται σε τρείς πολύ σημαντικούς παράγοντες.

«Πρώτον, έχουμε μια πολύ ισχυρή δυναμική στη οικονομία, στις βασικές γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. Δεύτερον, έχουμε μια πολύ σταθερή στρατηγική για την επέκταση της γκάμας των προϊόντων μας. Ωστόσο, για να επιτύχουμε τη βιωσιμότητα της αύξησης των κερδών ανά μετοχή που επιθυμούμε, πρέπει επιπλέον να εξετάσουμε τα περιθώρια κέρδους, τα οποία στην περίπτωσή μας είναι ιδιαίτερα θετικά. Αν συνθέσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, έχουμε ένα πολύ ισχυρό στρατηγικό όραμα και πορεία ανάπτυξης».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

