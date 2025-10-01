Ευρώπη Holdings: Απέκτησε το 50% της Alpha Insurance Brokers στη Ρουμανία

Την εξαγορά του 50% της Alpha Insurance Brokers και τη σύμπραξη με τη Vista Bank στην αγορά της Ρουμανίας ανακοίνωσε ο εισηγμένος όμιλος, επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ στο Euro2day.gr από τα τέλη Αυγούστου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία») στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ισχυρού ελληνικού ασφαλιστικού ομίλου, ανακοινώνει τη νέα επενδυτική της κίνηση.

Ειδικότερα: Η Εταιρεία, την 1/10/2025, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, συνήψε με την εταιρεία ALPHA LEASING ROMANIA IFN S.A., θυγατρική του Ομίλου της VISTA BANK Romania, δεσμευτικό συμφωνητικό αγοραπωλησίας (SPA) για την απόκτηση ενενήντα τριών (93) εταιρικών μεριδίων της εταιρείας Alpha Insurance Brokers – Societate de Brokeraj in Asigurare-Reasigurare S.R.L. («Alpha Insurance Brokers»), με έδρα το Βουκουρέστι, Ρουμανία, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 50% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €300.000,00.

Η απόκτηση συμμετοχής 50% στην Alpha Insurance Brokers συνιστά στρατηγικής σημασίας κίνηση για τον Όμιλο της Ευρώπης Holdings. Εντάσσεται στο σχεδιασμό του για ενίσχυση της παρουσίας του στην αγορά της Ρουμανίας κι έρχεται σε συνέχεια της απόκτησης αδείας από την ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. για την επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Ρουμανία με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (Freedom of Service), μετά την έγκριση που έλαβε στις 15 Μαΐου 2025 από την Τράπεζα της Ελλάδος και ακολούθως από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της Ρουμανίας.

Το όλο εγχείρημα θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Α.Ε. και την ειδίκευση στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση που συγκεντρώνει ο Όμιλος μέσω της θυγατρικής του ΝΑΚ Insurance Brokers.

Η αγορά της Ρουμανίας αποτελεί μια νέα και πολλά υποσχόμενη αγορά ασφαλιστικών υπηρεσιών καθώς αφενός μεν εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά ασφαλιστικής διείσδυσης σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας και αφετέρου αποτελεί πεδίο δραστηριοποίησης - κυρίως σε μεγάλα έργα υποδομών – σημαντικών επιχειρηματικών Ομίλων από την Ελλάδα.

Η εν λόγω επένδυση συντελείται με την μορφή της σύμπραξης σε κοινή εταιρεία μεσιτείας ασφαλίσεων με τον Όμιλο της VISTA Bank που καταγράφει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία στην Ρουμανία διατηρώντας πέραν της Τράπεζας, δραστηριότητες στις ασφάλειες και στο Leasing.

Η συμφωνία προβλέπει την ανάληψη του 50% της Alpha Insurance Brokers από κάθε συμβαλλόμενο μέρος καθώς και την εν συνεχεία μετονομασία της σε Vista -Europe Insurance Brokers.

Η εν λόγω συμμετοχή εντάσσεται στην κεντρική στρατηγική του Ομίλου για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του, μέσω ποιοτικών επενδύσεων και εξαγορών που προσδίδουν αξία και συμβάλλουν στην αποδοτική διεύρυνση των δραστηριοτήτων του. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη με επόμενες ανακοινώσεις της.