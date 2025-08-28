Europa Holdings: Συζητήσεις συνεργασίας με τη Vista Bank στη Ρουμανία

Την αισιοδοξία του για την πορεία του εγχειρήματος δραστηριοποίησης της Europa Holdings στον ασφαλιστικό κλάδο εξέφρασε ο βασικός της μέτοχος Σωκράτης Κόκκαλης, στο πλαίσιο της χθεσινής ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εισηγμένης.

«Η απόφασή μας ελήφθη μετά από μελέτη, γνωρίζοντας το πόσο χαμηλή είναι η ασφαλιστική διείσδυση στη χώρα μας αλλά και τους αυξημένους κινδύνους από καταστροφές που απειλούν πλέον τον πλανήτη. Επιλέξαμε ως κινητήριο μοχλό έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τον κλάδο (τον Νίκο Μακρόπουλο της Ευρώπη ΑΕΓΑ), ο οποίος θα έχει δίπλα του ως στήριγμα και πολύ ικανά στελέχη του δικού μας ομίλου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή η Europa Holdings, δραστηριοποιείται:

Πρώτον, στο χώρο των ακινήτων μέσα από ένα χαρτοφυλάκιο αξίας 80 εκατ. ευρώ και υψηλού yield (ετησιοποιημένη απόδοση ενοικίου). Σύμφωνα με το νέο διευθύνοντα σύμβουλο της εισηγμένης Γιάννη Παπαβασιλείου , μεσοπρόθεσμος στόχος είναι να περιοριστεί αυτή η θέση γύρω στα 50 εκατ. ευρώ και να συνεχίσει ο κλάδος να προσφέρει έσοδα στον όμιλο.

Στρατηγική ανάπτυξης

Σε αντίθεση με τον κλάδο ακινήτων όπου μάλλον κάποιες ρευστοποιήσεις θα προκύψουν στο μέλλον, στον ασφαλιστικό χώρο θα δοθεί μεγάλη έμφαση με στόχο την ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια, καθώς τόσο η Ευρώπη ΑΕΓΑ, όσο και η Europa Holdings διαθέτουν πολύ ισχυρή ρευστότητα.

Για παράδειγμα, στη Ρουμανία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις μεταξύ της Ευρώπης ΑΕΓΑ και της Vista Bank με στόχο τη συνεργασία στο μέτωπο του bancassurance.

Η Vista Bank είναι η πρώην Marfin Bank Romania. Από το 2019 ελέγχεται μετοχικά από την οικογένεια Βαρδινογιάννη και έχει προχωρήσει σε εξαγορές (Credit Agricole Romania το 2022 και Alpha Leasing Romania φέτος). Διαθέτει 35 καταστήματα και πέντε επιχειρηματικά κέντρα, ενώ από πλευράς αποτελεσμάτων σημείωσε το 2024 προ φόρων κέρδη 100,8 εκατ. ευρώ, έναντι 75,6 εκατ. το 2023.

Μετά τη Ρουμανία, η δεύτερη αγορά που θα προγραμματίζεται για επέκταση είναι αυτή της Βουλγαρία. Γενικότερα, ο χώρος επέκτασης εκτός Ελλάδας θα είναι η Νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Έχουμε τρομερές δυνατότητες ανάπτυξης και υπερεπάρκεια κεφαλαίων. Στοχεύουμε την ανάπτυξή μας τόσο οργανικά, όσο και μέσα από κινήσεις εξαγορών μέσα στους επόμενους 12-24 μήνες» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Παπαβασιλείου.

Δουλειά επίσης θα γίνει στο μέτωπο των συνεργειών μεταξύ: α) Των θυγατρικών της Europa Holdings, όπως πχ της Ευρώπης ΑΕΓΑ με των εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης β) Των θυγατρικών της Europa Holdings και των μετόχων αυτής, μικρών και μεγάλων.

Με βάση τις εκτιμήσεις της διοίκησης για το 2025 σε pro forma βάση θα προκύψει μια κερδοφορία της τάξεως των 15 εκατ. ευρώ από τις ασφαλιστικές δραστηριότητες, στην οποία θα έρθει να προστεθεί και το αποτέλεσμα των ακινήτων.