ΕΡΓΟΝ Τρόφιμα: Από μια ταράτσα στη Μητροπόλεως στο Covent Garden

Από μια οικογενειακή επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη που πόνταρε στη δύναμη των ελληνικών παραγωγών, η ΕΡΓΟΝ Τρόφιμα, των αδελφών Δούζη, επιδιώκει να εξελιχθεί σε ένα διεθνές brand.

Πέρυσι οι πωλήσεις της έφτασαν τα 20,092 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 45,6%, ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε 3,29 εκατ. ευρώ (+35,5%). Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,296 εκατ. ευρώ, με την καθαρή κερδοφορία να διευρύνεται στα 2,061 εκατ. ευρώ από 1,436 εκατ. ευρώ, παρά την επιβάρυνση από τα κόστη έναρξης νέων μονάδων. Σημαντική άνοδος σημειώθηκε και στην απασχόληση, με το προσωπικό να αυξάνεται από 138 σε 221 εργαζομένους (399 μαζί με τη θυγατρική «Αγορά Τροφίμων ΙΚΕ»).

Η ανάπτυξη συνδέεται με νέα ανοίγματα. Το Ergon Bakehouse Athens στην οδό Μητροπόλεως, που συνδυάζει boutique hotel, rooftop εστιατόριο και πειραματικό φούρνο 72 ωρών. Το Ergon Originals στο αεροδρόμιο της Αθήνας, με επιλεγμένα ελληνικά προϊόντα και αντικείμενα. Και το Ergon Beach House στη Νικήτη Χαλκιδικής, μια πρόταση φιλοξενίας με bungalows και σκηνές glamping. Παράλληλα, το Ergon House Athens έλαβε «ένα κλειδί» από τον οδηγό Michelin, ενισχύοντας το brand.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται η διεθνοποίηση. Με το Ergon Agora στο Ντουμπάι, καταστήματα franchise σε Μπαχρέιν και Κατάρ, ένα νέο εγχείρημα στο Λονδίνο με το «Ergon House Ermou» και την πρώτη ταβέρνα στην James Street. Η μεγάλη πρόκληση ωστόσο θα είναι το Ergon House στο Covent Garden, το πρώτο ολοκληρωμένο εγχείρημα φιλοξενίας της εταιρείας εκτός Ελλάδας, που αναμένεται να ανοίξει το 2026.

Τον Μάρτιο ιδρύθηκε η ΕΡΓΟΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. με μετοχικό κεφάλαιο 67,42 εκατ. ευρώ. Σε αυτήν η ΕΡΓΟΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ έγινε 100% θυγατρική, ενώ στη μητρική εισήλθε, ως στρατηγικός μέτοχος, το fund Halcyon Equity Partners S.C.A SICAR, μέσω επένδυσης μειοψηφικής συμμετοχής. Η παρουσία του fund δίνει πρόσβαση σε κεφάλαια και τεχνογνωσία για την κλιμάκωση του δικτύου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επίσης εντός του 2024, η εταιρεία προέβη στην αγορά ενός αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 633,27 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Πλατάνι», στην κτηματική περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας. Είχε προηγηθεί, το 2022, η αγορά δύο αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 16.916 τ.μ. στη νήσο Διάπορος.

Επί των ως άνω αγροτεμαχίων εγγράφτηκαν προσημειώσεις υποθήκης ποσού 1,2 εκατ. ευρώ υπέρ της ALPHA BANK.