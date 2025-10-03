Ψήνονται νέα deals στα logistics, με ποιους συζητά η OB Streem

Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την είσοδό της σε δύο εταιρείες σε Ελλάδα και Κύπρο, βρίσκεται η OB Streem, της HIG Capital.

Πηγές με γνώση σημείωσαν στο Euro2day.gr, πως ο όμιλος βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Πατρινής Med Frigo που έχει ισχυρή παρουσία στον τομέα της ψυκτικής εφοδιαστικής αλυσίδας, και της κυπριακής Eurofreight, που έχει δραστηριότητα και στην Ελλάδα. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς ωστόσο να έχουν πέσει τελικές υπογραφές, ενώ παραμένει ανοιχτό το αν θα πρόκειται για πλήρη εξαγορά ή για στρατηγική συμμετοχή.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι στο τραπέζι βρίσκονται και άλλοι πιθανοί στόχοι, καθώς η OB Streem επιδιώκει να επιταχύνει την ανάπτυξή της και να διευρύνει το γεωγραφικό της αποτύπωμα.

Η Med Frigo είχε αποκτηθεί την άνοιξη του 2023 από κοινοπραξία επενδυτών (Elikonos, EOS Capital και Αντώνη Μαυριδόγλου) και στη συνέχεια απορρόφησε τις Cargo Med και Med Energy. Ο όμιλος εμφάνισε πέρυσι έσοδα 63,8 εκατ. ευρώ, τα EBITDA αυξήθηκαν 11,6% στα 12,36 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη στα 5,36 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 9,5%.

Σε ό,τι αφορά την Eurofreight Logistics Ltd. ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1999, ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης δύο εκ των μεγαλύτερων τότε εταιρειών τελωνειακών διαμεσολαβήσεων στην Κύπρο, της CPA UCS Clearing and Forwarding Ltd και της G&L Clearing and Forwarding Ltd.

Η OB Streem, που προέκυψε από τη συγχώνευση της Streem Global με την Ορφέας Βεϊνόγλου και τις εταιρείες που απέκτησε η HIG (Makios Logistics, Unit Hellas, Unit Shipping και Contrade), διαθέτει σήμερα παρουσία σε δέκα χώρες, 400.000 τ.μ. αποθηκών και σχεδόν 3.000 εργαζομένους.

Με κύκλο εργασιών που φέτος θα αγγίξει τα 400 εκατ. ευρώ, έχει θέσει στόχο να φτάσει το 1 δισ. ευρώ έως το 2030, αξιοποιώντας τον Πειραιά ως βασικό άξονα για τις ροές προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, όπως είπε πριν από λίγες ημέρες ο Θρασύβουλος Μακιός, στην τοποθέτησή του στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών, ITC2025.

Ο κ. Μακιός, είναι πλέον αντιπρόεδρος ενώ νέος διευθύνων σύμβουλος του ομίλου είναι από την 1η Οκτωβρίου ο Αλέξανδρος Καραφυλλίδης.