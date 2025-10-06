#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Intralot: Στο 1,1 η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από την ΑΜΚ

Διατέθηκαν συνολικά 390.000.000 νέες μετοχές, με τη συνολική έγκυρη ζήτηση να υπερκαλύπτει κατά πολλές φορές τις νέες μετοχές της συνδυασμένης προσφοράς, σημειώνει η εισηγμένη.

Δημοσιεύθηκε: 6 Οκτωβρίου 2025 - 09:38

Η Intralot ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια της από 30.09.2025 ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση νέων μετοχών της Εταιρείας μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές, σύμφωνα με το άρθρο 1.4.δβ) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό που δεν συνιστά δημόσια προσφορά, και σύμφωνα με την από 06.10.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διατέθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς συνολικά 390.000.000 νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας.

Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς καθορίστηκε στα €1,10 ανά Νέα Μετοχή Συνδυασμένης Προσφοράς. Η Τιμή Διάθεσης είναι ίδια στη Διεθνή Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκφράστηκε από τους επενδυτές που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά υπερκάλυψε κατά πολλές φορές τις Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς που τελικώς προσφέρθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών θα ανακοινωθούν στις 08.10.2025.

 

