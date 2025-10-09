#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ανδρομέδα: Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα από 14 Οκτωβρίου

Δικαιούχοι του μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων και του δικαιώματος επανεπένδυσης του εν λόγω ποσού, είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την Τετάρτη 15.10.2025.

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 10:37

Σε συνέχεια της από 11.09.2025 ανακοίνωσης της εταιρείας «ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» για τη διανομή μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων, συνολικού ποσού προς διανομή 926.088,75 ευρώ, που εγκρίθηκε με την από 09.09.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Eπανεπένδυσης Mερίσματος, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το ποσό ανά μετοχή προσαυξάνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις 142.192 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες δε δικαιούνται μέρισμα και έτσι το τελικό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται σε 0,2599793300 ευρώ ανά μετοχή.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, δυνάμει του άρθρου 46 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του.

Δικαιούχοι του μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων και του δικαιώματος επανεπένδυσης του εν λόγω ποσού, είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την Τετάρτη 15.10.2025 (record date). Από την Τρίτη 14.10.2025 (cut-off date) οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα από κέρδη παρελθουσών χρήσεων και χωρίς το δικαίωμα επανεπένδυσης αυτού.

Η καταβολή θα αρχίσει την Παρασκευή 07.11.2025 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς με τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.».

