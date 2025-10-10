Trastor: Εξωδικαστική συμφωνία με ΣΗΓΚΑΛ, παραλαμβάνει τρία ακίνητα

Όπως έχει ανακοινωθεί η «ΣΗΓΚΑΛ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΕ», (εφεξής «ΣΗΓΚΑΛ») εν μέσω οικονομικών δυσχερειών, έλαβε από το αρμόδιο Δικαστήριο προληπτικά μέτρα προστασίας προκειμένου να πετύχει συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές της.

Η TRASTOR είχε εκμισθώσει τέσσερα κτίρια αποθήκευσης και διανομής στη ΣΗΓΚΑΛ και διατηρεί σήμερα απαίτηση ύψους περίπου €1,95 εκατομμυρίων από ληξιπρόθεσμα μισθώματα για τις τρεις από αυτές ενώ για τη μίσθωση του τέταρτου κτιρίου δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Για την ως άνω απαίτηση, η TRASTOR έχει σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη.

Η TRASTOR, εν μέσω της διαδικασίας εξυγίανσης, πέτυχε εξωδικαστική συμφωνία με τη ΣΗΓΚΑΛ για την παράδοση των τριών εκ των τεσσάρων ακινήτων της καθώς και για την απόκτηση παγίου εξοπλισμού που η ΣΗΓΚΑΛ ανέπτυξε στα ακίνητα με συμψηφισμό απαιτήσεων της, μέσω της συμφωνίας εξυγίανσης.

Η ως άνω συμφωνία υπήρξε αποτέλεσμα συντονισμένων νομικών διαδικασιών και ενεργειών, οφείλεται δε και στο άριστο πνεύμα συνεργασίας και καλοπιστίας που επέδειξε η ΣΗΓΚΑΛ δια του νομίμου εκπροσώπου της κ. Διονύση Στεριώτη, καθώς γνώμονας για τις ενέργειες των δύο πλευρών υπήρξε η διασφάλιση της αδιατάρακτης λειτουργίας των τρίτων αποθετών χρηστών των αποθηκών.

Παράλληλα, η TRASTOR προώθησε και πέτυχε άμεσα την κατάρτιση συμφωνίας μίσθωσης του μεγαλύτερου από τα ανακτηθέντα κτίρια αποθήκευσης και διανομής επιφανείας 25.100 τ.μ περίπου, με μισθωτικούς όρους τρέχουσας αγοράς, και κινείται ήδη για την προσέλκυση νέων μισθωτών με αυξημένες αποδόσεις μισθωμάτων και για τα υπόλοιπα ανακτηθέντα κτίρια αποθήκευσης.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της TRASTOR σε ενεργή συνεργασία με τους μισθωτές της, σε αποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης κινδύνου, και πειθαρχημένες διαδικασίες ελέγχου πιστοληπτικού κινδύνου.

Παράλληλα, αποδεικνύει την ικανότητα της Εταιρείας να επιτυγχάνει θετικές λύσεις μέσα από έναν συνδυασμό νομικής συνέπειας και εμπορικής ευελιξίας. Με τις ως άνω συναινετικές ενέργειες, διαφυλάχθηκε η εμπορική λειτουργεία των τρίτων αποθετών χρηστών των αποθηκών, ενισχύθηκε η προσπάθεια εξυγίανσης που καταβάλει η ΣΗΓΚΑΛ και διασφαλίστηκε η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της TRASTOR.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TRASTOR, κ. Τάσος Καζίνος, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την επίτευξη συμφωνίας με την ΣΗΓΚΑΛ, και ευχαριστούμε θερμά για την σύμπραξή του τον κ. Διονύση Στεριώτη , χωρίς τη συμμετοχή του οποίου δεν θα είχε επιτευχθεί αυτή η συμφωνία, και στον οποίο ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προσπάθεια εξυγίανσης της εταιρείας του. Οι ενέργειες μας επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή μας να προστατεύουμε τα οικονομικά συμφέροντα της TRASTOR και να διασφαλίζουμε τη σταθερότητα των εσόδων μας.»