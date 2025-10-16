#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Η συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική, δείτε live

Δυο ξενοδοχεία στην Κω εξαγόρασε η Premia

Η συνολική επένδυση, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ανακατασκευής ανέρχεται στα 73 εκατ. ευρώ. Τι δήλωσαν Ηλ. Γεωργιάδης και Κ. Μαρκάζος.

Δυο ξενοδοχεία στην Κω εξαγόρασε η Premia

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 09:55

Η Premia Properties (“PREMIA” ή “Εταιρεία”) ανακοινώνει την εξαγορά των ξενοδοχειακών μονάδων GAIA PALACE και GAIA ROYAL στην Κω (441 δωματίων), από τις ιδιοκτήτριες εταιρίες τους.

Η συνολική επένδυση συμπεριλαμβανομένου και κόστους ανακατασκευής ανέρχεται σε € 73 εκατ. Η μεικτή επιφάνεια των ξενοδοχείων είναι 28.000 τ.μ. επί οικοπέδου 114 στρεμμάτων. Βρίσκονται στο Μαστιχάρι στην Κω, σε εξαιρετική παραθαλάσσια τοποθεσία και λειτουργούν επιτυχημένα για πάνω από 25 χρόνια.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025. Τα ξενοδοχεία θα παραμείνουν σε λειτουργία, ενώ η PREMIA θα προβεί σε εργασίες αναβάθμισης. Η διαχείριση τους θα ανατεθεί στην σκανδιναβική NLTG (North Leisure Travel Group) η οποία είναι στρατηγικός εταίρος της PREMIA, μέσω μακροχρόνιας 20ετούς triple net μίσθωσης. Η ανακαίνιση υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί τον Μάϊο 2027.

Ο Ηλίας Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της STERNER STENHUS και Πρόεδρος της PREMIA, δήλωσε: «Με την αγορά των ξενοδοχείων στην Κω κάνουμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα το οποίο θα βοηθήσει σε συνεργασία με την NLTG να φέρουμε περισσότερους επισκέπτες από την Σκανδιναβία στην Ελλάδα. Από τον Αύγουστο 2024 έχουμε ήδη εξαγοράσει 4 ξενοδοχεία 1.500 δωματίων αξίας € 250 εκατ. και σκοπεύουμε στα επόμενα δύο χρόνια να ξεπεράσουμε τα 2.500 δωμάτια».

Ο Κώστας Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος της Premia δήλωσε: «Η συγκεκριμένη εξαγορά ισχυροποιεί την χρηματοοικονομική θέση της PREMIA ενισχύοντας σημαντικά το χαρτοφυλάκιο και την κερδοφορία της. Θα συνεχίσουμε τις επενδύσεις αξιοποιώντας τις ευκαιρίες στον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ακίνητο για φοιτητικές κατοικίες αγόρασε η Premia

Διπλάσια λειτουργική κερδοφορία για Premia το 1ο εξάμηνο

One&Only Kéa Island: Δύο διακρίσεις στα Condé Nast Traveler και World Spa Awards 2025

Ενα βήμα πιο κοντά το mega project Κούλσον με Four Seasons στο Πόρτο Χέλι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο