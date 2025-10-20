Η METRO αναδείχθηκε Retailer of the Year 2025 στα Supermarket Awards

Η METRO με το δίκτυο καταστημάτων My market και METRO Cash & Carry, αναδείχθηκε Retailer of the Year 2025 στα Supermarket Awards, αποσπώντας την κορυφαία διάκριση του θεσμού. Η σημαντική αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα, την καινοτομία, την αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα και την αριστεία σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η METRO έλαβε 21 ακόμα βραβεία (13 Gold, 5 Silver και 3 Bronze), ξεχωρίζοντας σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών που καλύπτουν την επιχειρησιακή αριστεία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, το marketing και την εταιρική υπευθυνότητα.

Κατά την παρουσία τους στις απονομές των βραβείων ο Δημήτρης Κοντός, Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής της METRO, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτή τη σημαντική στιγμή της εταιρείας. Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν σε όλους τους ανθρώπους της METRO, που με πάθος, επαγγελματισμό και πίστη στις αξίες μας, εργάζονται καθημερινά για να προσφέρουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή εμπειρία αγορών. Το βραβείο “Retailer of the Year” μας γεμίζει χαρά, αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση και δημιουργικότητα.»

Με GOLD διακρίθηκαν:

«My market Local» στην κατηγορία: Δίκτυο Franchising

«Ποιοτικός Έλεγχος» στην κατηγορία: Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής

«Υπηρεσία Speedy: Η λύση στην ταχεία παράδοση από τα My market» στην κατηγορία: Αριστεία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα / Last Mile Delivery

«Οι δράσεις και το πλάνο της METRO προς την ενεργειακή ουδετερότητα» στην κατηγορία: Αποτελεσματική Ενεργειακή Διαχείριση

«My market Fests 2024» στην κατηγορία: Αποτελεσματικές Προωθητικές Ενέργειες

«CRM marketing campaigns & automations» στην κατηγορία: Direct Διαφήμιση & Προώθηση

«Η στρατηγική των My market σε TikTok & META» στην κατηγορία: Στρατηγική Social Media

«My market και Wolt, μία στρατηγική συνεργασία στο Quick Commerce» στην κατηγορία: Omni channel καινοτομίες

«Η πορεία της METRO προς την Ενεργειακή Ουδετερότητα» στην κατηγορία: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Περιβάλλον

«Ακαδημία Στελεχών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» στην κατηγορία: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

«Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας My market Local» στην κατηγορία: Δίκτυο S/M Franchising Convenience

«Ένα πρότυπο που εμπνέει καινοτομία, εμπειρία και εκπαίδευση στο My market Local» στην κατηγορία: Πρότυπο Κατάστημα Convenience Τροφίμων

«Ολοκληρωμένη υποστήριξη των franchisees από τα My market Local» στην κατηγορία: Υποστήριξη (τεχνική, οργανωσιακή, προμηθευτική) των Καταστημάτων Convenience

Με SILVER διακρίθηκαν:

«Από το Κέντρο Διανομής στο Ράφι: Το In-House TMS της METRO» στην κατηγορία: Αριστεία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα / Last Mile Delivery

«Ενοποιημένο Customer Care σε φυσικά καταστήματα και online» στην κατηγορία: Εξυπηρέτηση Πελατών & Προγράμματα Loyalty

«Μετασχηματίζοντας τις Πωλήσεις μέσω AI-powered Recommendation System» στην κατηγορία: Big Data & Marketing Analytics

«Η πρωτοβουλία λανσαρίσματος της σειράς παγωτών My Gusto Dolcetto Mio» στην κατηγορία: Private Label (Προϊόντα / Σειρές PL)

«Δωρεά και ανακύκλωση ρούχων από τα My market και το SKIP σε συνεργασία με Fabric Republic» στην κατηγορία: Κοινές Ενέργειες CSR

Με BRONZE διακρίθηκαν: