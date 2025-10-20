#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Campeόn Gaming: Εγκαινίασε τα νέα της γραφεία στην Αθήνα

Αποτελούν ορόσημο στην πορεία της εταιρείας σηματοδοτώντας τη συνεχή της ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της να επενδύει στην Ελλάδα.

Campeόn Gaming: Εγκαινίασε τα νέα της γραφεία στην Αθήνα

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 15:58

Τα νέα ιδιόκτητα γραφεία της στην καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία Κοτζιά, εγκαινίασε επίσημα η Campeόn Gaming την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, με ένα μεγάλο event για εργαζόμενους και συνεργάτες. Τα νέα γραφεία αποτελούν ορόσημο στην πορεία της εταιρείας σηματοδοτώντας τη συνεχή της ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της να επενδύει στην Ελλάδα, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, οι καλεσμένοι απόλαυσαν δροσερά cocktails και γευστικά finger foods, φωτογραφήθηκαν με διασκεδαστικά props και πέρασαν ένα χαλαρό και ευχάριστο απόγευμα με μουσικές από τον σταθμό Αθήνα 9,84.

Οι Campeones, ωστόσο, είχαν κι έναν ακόμη σημαντικό λόγο να γιορτάσουν, καθώς η εταιρεία διακρίθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανάμεσα στα Best Workplaces™ in Tech Hellas 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στη δημιουργία ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος, με μότο “People Make the Game”.

Οι συνεχείς διακρίσεις της Campeón Gaming ανάμεσα στα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα της χώρας αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση των προσπαθειών της για διαρκή βελτίωση της εργασιακής εμπειρίας, με οδηγό την ευελιξία, τον σεβασμό και την ενσυναίσθηση, και στόχο τη δημιουργία μιας δυναμικής ομάδας που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις του σύγχρονου τεχνολογικού κόσμου.

«Το γεγονός ότι τα επίσημα εγκαίνια των νέων γραφείων μας συνέπεσαν με την ανακοίνωση μιας ακόμη σπουδαίας διάκρισης από τον Οργανισμό Great Place to Work® Hellas μάς γεμίζει χαρά και περηφάνεια. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα εξαίσιο εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους μας. Αυτό ξεκινά από την αισθητική και την άνεση των γραφείων μας, αλλά καταλήγει σε κάτι βαθύτερο: στις αξίες και την κουλτούρα της εταιρείας μας, που τοποθετεί τους ανθρώπους της, τους δικούς της πρωταθλητές, στο επίκεντρο.», δήλωσε ο CEO & Co-founder της Campeón Gaming, Μαρίνος Σιαπάνης.

«Η επιτυχία μας είναι αποτέλεσμα μιας συνεχούς δέσμευσης: να ακούμε ουσιαστικά τις ανάγκες των ανθρώπων μας, να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές και να δημιουργούμε ένα περιβάλλον που τους εξελίσσει και τους εμπνέει να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε κάθε πτυχή της ζωής τους».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Με 12 μέλη η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στην έκθεση Anuga 2025

Πώς εξασφαλίζουν μπόνους 90.000 ευρώ οι κρητικές εταιρείες

Στήθηκε ομάδα ελέγχου για τις δημόσιες συμβάσεις

Εξτρα έσοδα 185 εκατ. ευρώ για την PeopleCert από την City & Guilds

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο