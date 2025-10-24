Πώς η Gen Z μεταβάλλει τη στρατηγική marketing της Κωτσόβολος

Για το μεταβαλλόμενο τοπίο στον τομέα του λιανικού εμπορίου, αλλά και για τις νέες καταναλωτικές τάσεις που δημιουργούν οι νέες γενιές, όπως η Gen Z, μίλησε ο CEO της Κωτσόβολος, Χρήστος Καραγιαννάκης, κατά τη διάρκεια του Mastercard Athens Innovation Forum 2025.

Όπως τόνισε ο κ. Καραγιαννάκης, οι παλιοί κανόνες ξαναγράφονται πλέον σε πραγματικό χρόνο, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο έχουν αρχίσει και δημιουργούνται νέα καταναλωτικά πρότυπα, καθώς το κέντρο βάρους έχει αρχίσει να μετατίθεται από την κατοχή στην χρησιμότητα.

Πώς η νέα γενιά αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

«Για χρόνια η κατανάλωση χαρακτηριζόταν από την ιδιοκτησία. Όμως θεωρώ πως αυτό έχει αρχίσει να εξασθενεί λόγω της νέας γενιάς», εξήγησε ο CEO της Κωτσόβολος.

«Η νέα γενιά δεν ρωτάει ‘ποιο είναι το επόμενο πράγμα που πρέπει να αγοράσω;’, ρωτάει ‘τι θα αποκομίσω από αυτό; πώς μπορεί να ενσωματωθεί στη ζωή μου;’», συμπλήρωσε ο ίδιος, ενώ πρόσθεσε πώς πρόκειται για μια γενιά καταναλωτών που ξοδεύει τα χρήματά της με πιο έξυπνο τρόπο, γεγονός που αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ενεργούν οι λιανοπωλητές.

«Εάν βάλουμε στην εξίσωση και την αγορά μεταχειρισμένων ειδών, καταλαβαίνουμε ξεκάθαρα πως έχουμε μια αλλαγή νοοτροπίας. Μεταβαίνουμε λοιπόν από την κατοχή στην χρησιμότητα. Μεταβαίνουμε από την απόκτηση ενός προϊόντος στην εμπειρία», σχολίασε ο κ. Καραγιαννάκης, προσθέτοντας πως λόγω της αλλαγής αυτής οι άνθρωποι της αγοράς πρέπει να επανεξετάσουν την πρόταση αξίας.

«Το θέμα πλέον είναι το πώς δημιουργούμε αλληλεπιδράσεις αντί για συναλλαγές, διότι στο τέλος της ημέρας οι αλληλεπιδράσεις έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις συναλλαγές και οι νικητές του μέλλοντος μαντεύω ότι δεν θα είναι εκείνοι που έχουν τις περισσότερες πωλήσεις, αλλά εκείνοι που δημιουργούν την πιο βαθιά σύνδεση με τους καταναλωτές, πέρα από το checkout», επισήμανε.

Τι αλλάζει όσον αφορά την πιστότητα πελατών

Επίσης, ο CEO της Κωτσόβολος σημείωσε ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή όσον αφορά την πιστότητα πελατών, δηλαδή μεταβαίνουμε στο “Loyalty 3.0”, όπου προσπαθούμε να δημιουργήσουμε οικοσυστήματα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως εξήγησε ο κ. Καραγιαννάκης το “Loyalty 1.0” είχε να κάνει με τους πόντους και πράγματα που μπορούν να κάνουν έναν πελάτη να παραμείνει πιστός σε ένα συγκεκριμένο brand. Έπειτα η αγορά πήγε στο “Loyalty 2.0”, το οποίο είχε να κάνει με την πιο προσωποποιημένη εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτό δινόταν έμφαση στα έξυπνη στόχευση και τα δεδομένα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον CEO της Κωτσόβολος «όλα αυτά δεν φαίνεται να αποτελούν τον πλέον παράγοντα επιτυχίας, διότι η Gen Z μας έχει πει ότι δεν θέλει να είναι πιστή στα brands. Στην πραγματικότητα είναι πιστή στα οφέλη και όχι στα brands. Θέλουν τα brands να προσθέτουν αξία στην καθημερινή τους ζωή».

«Τα προγράμματα πιστότητας πρέπει να μετασχηματιστούν σε οικοσυστήματα πιστότητας», σχολίασε ο ίδιος μεταξύ άλλων.

Την ίδια ώρα, όσον αφορά την αγορά, ο CEO της Κωτσόβολος σημείωσε πως υπάρχει η εξέλιξη από το omnichannel στο συνδεδεμένο εμπόριο (connected commerce).

Οι νέες ανάγκες στο marketing

Τέλος, ερωτώμενος σχετικά με το πως οι μεταβαλλόμενες αυτές συνθήκες στον τομέας της λιανικής θα επηρεάσουν το marketing της Κωτσόβολος , ο κ. Καραγιαννάκης απάντησε ότι η υπάρχει η πρόκληση της εξυπηρέτησης πελατών διαφορετικών γενεών ταυτόχρονα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι η νέα γενιά δείχνει να έχει μικρότερη διάρκεια προσοχής, μια τάση που όπως είπε φτάνει σιγά σιγά ακόμα και στους baby boomers.

«Επομένως, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε» σημείωσε ο κ. Καραγιαννάκης, ωστόσο, όπως επισήμανε πως « το πιο σημαντικό είναι ότι δεν αναζητούν προσφορές, εκπτώσεις ή προνόμια, αλλά αναζητούν αξία και εμπιστοσύνη. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Στην πραγματικότητα, αυτό αναβαθμίζει την ύπαρξη των brands. Έτσι, τα brands γίνονται πιο σημαντικά από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Και αυτό είναι κάτι που όλοι οι marketeers, οι CEOs και οι νέοι managers πρέπει να λάβουν υπόψη».