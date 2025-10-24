#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τιτάν: Αναβαθμίζει τις προοπτικές σε θετικές η Fitch

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 15:19

Η Fitch Ratings αναβάθμισε την προοπτική του Ομίλου TITAN σε Θετική από Σταθερή, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική του ικανότητα στο «BB+».

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εισηγμένη, η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της στις ισχυρές χρηματοοικονομικές βάσεις του Ομίλου που στηρίζονται στην κερδοφορία, τη μειωμένη μόχλευση και την προσεκτική διαχείριση κεφαλαίων.

Στην έκθεσή της, η Fitch επισημαίνει τα βελτιωμένα κέρδη και τις ισχυρές ταμειακές ροές του Τιτάνα, που ενισχύουν τον ισολογισμό και ανοίγουν τον δρόμο για πιθανές μελλοντικές αναβαθμίσεις.

Κλειδί για τη θετική προοπτική είναι η συνέπεια στην κερδοφορία και στην χρηματοοικονομική πολιτική, καθώς και η ισχυρή παρουσία του σε πολλαπλές αγορές. Η συνετή διαχείριση της μόχλευσης και η βιώσιμη ανάπτυξη παραμένουν βασικοί πυλώνες της ενισχυμένης πιστοληπτικής ικανότητας του Ομίλου.

Η θετική προοπτική αναδεικνύει τη χρηματοοικονομική πειθαρχία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Τιτάνα, ενισχύει την αξιοπιστία του στους επενδυτές και του δίνει τη δυνατότητα να επενδύει και να καινοτομεί, καταλήγει η ανακοίνωση. 

 

 

