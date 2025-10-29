Τράπεζες: Με διαφορετικές στρατηγικές στις… κακοτοπιές του 2026

Οι εγχώριες συστημικές τράπεζες ετοιμάζονται να κλείσουν άλλη μια χρονιά εντυπωσιακών επιδόσεων. Το κοντέρ πιστωτικής επέκτασης έγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, 8 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου, μόνο στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα από τόκους επανακάμπτουν, οι προμήθειες συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και ο ρυθμός σχηματισμού νέων επισφαλειών παραμένει πολύ χαμηλός ή μηδαμινός.

Όλα δείχνουν ιδανικά (και) για την επόμενη χρονιά. Οι επενδυτές περιμένουν ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει σταθερό το επιτόκιο παρέμβασης ή θα το μειώσει οριακά (σ.σ. 25 μ.β.), η εγχώρια οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, το ποσοστό των επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ θα «ψηλώσει» περαιτέρω, παραμένοντας, όμως, σε υστέρηση σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Οι προϋπολογισμοί που διαμορφώνουν οι τράπεζες αυτή την περίοδο διαπνέονται από την παραπάνω αισιοδοξία, ενέχουν, όμως, «μαξιλάρια», λόγω των κακοτοπιών, που μπορεί να βγουν μέσα στη χρονιά.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εκπνέει, το πολιτικό ρίσκο επανακάμπτει, ο ανταγωνισμός πιέζει τα επιτόκια αναχρηματοδοτήσεων κάτω από τα επιθυμητά επίπεδα, τα όρια χρηματοδοτικού ανοίγματος σε μεγάλους εγχώριους ομίλους εξαντλούνται και το διεθνές γεωπολιτικό, πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά ρευστό.

Υπό το παραπάνω πρίσμα, οι στόχοι πιστωτικής επέκτασης θα είναι αντίστοιχοι ή και υψηλότεροι της φετινής χρονιάς με «εφεδρεία», όμως, αφενός κάποιες μεγάλες χρηματοδοτήσεις (π.χ. χρηματοδότηση τιμήματος για Εγνατία Οδό, εκταμίευση δανείου των Hard Rock Athens, ΔΕΔΔΗΕ κ.ά.), αφετέρου, την αυξημένη συμμετοχή σε διεθνείς κοινοπρακτικές εκδόσεις χρέους ή την ανάπτυξη εκτός Ελλάδος.

Ως εκ τούτου, το μοναδικό στην Ευρώπη επενδυτικό story ισχυρής πιστωτικής επέκτασης επιδιώκεται να παραμείνει ζωντανό, παρά τις προαναφερθείσες δυσκολίες.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους θα είναι υψηλότερα, ευνοημένα από τη φετινή ισχυρή πιστωτική επέκταση και τη σταθερότητα του Euribor. Η φθηνή καταθετική ρευστότητα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη διατήρηση υψηλού καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου, ενώ τα μη επιτοκιακά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω, χάρη στην στροφή κεφαλαίων από καταθέσεις σε επενδύσεις.

Για πρώτη φορά, όμως, μετά το 2008 θα δούμε αισθητά διαφοροποιημένες στρατηγικές από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, εξέλιξη που προσφέρει πιο διακριτό πλουραλισμό επενδυτικών επιλογών στον άξονα αξίας/ανάπτυξης.

Η Εθνική δείχνει να επιμένει στην γραμμή «θα κάνουμε εξαγορές, όταν βρούμε περιπτώσεις/αποτιμήσεις που να προσθέτουν στον μέτοχο αξία», αυξάνοντας το payout ratio και προετοιμάζοντας οργανικές κινήσεις ανάπτυξης εντός και εκτός Ελλάδος.

Η Eurobank, μετά τις εξαγορές Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου και Eurolife Ζωής, δείχνει έτοιμη να περάσει στην επόμενη πίστα του δοκιμασμένου μοντέλου γεωγραφικής και οργανικής διαφοροποίησης πηγών εσόδων.

Η Alpha ποντάρει στην περαιτέρω εμβάθυνση του επιτυχούς «ομοσπονδιακού» μοντέλου συνεργασίας, που διαθέτει με τη μεγαλομέτοχό της, UniCredit, ενώ η Πειραιώς εστιάζει σε διεύρυνση των μη επιτοκιακών εσόδων στην εγχώρια αγορά, λόγω εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής, που αποτελεί το μεγαλύτερο σε μέγεθος οργανισμό, τον οποίο καλείται να ενσωματώσει στη σύγχρονη ιστορία της.

Στο 70% το payout ratio

Η ΕΤΕ διαθέτει έναν από τους υψηλότερους πανευρωπαϊκά δείκτες CET1, αποτέλεσε τη μοναδική εγχώρια συστημική τράπεζα, που παρήγαγε στο εξάμηνο εσωτερικό κεφάλαιο (65 μ.β. στο πρώτο εξάμηνο), ακόμη και μετά τον υπολογισμό payout 60%, ενώ δεν έχει εκδώσει ακόμη AT1 ομολογίες.

Με δεδομένο ότι δεν έχει στα σκαριά εξαγορά, η οποία θα αναλώσει σημαντικό μέρος του κεφαλαιακού της πλεονάσματος, ο SSM δύσκολα θα αρνηθεί αίτημα αύξησης του ποσοστού των κερδών, που καταβάλλονται στους μετόχους.

Η αγορά προεξοφλεί ότι το payout ratio της ΕΤΕ θα ανέβει στο 70%, ακολουθώντας το παράδειγμα της Τράπεζας Κύπρου, ενώ το τελευταίο διάστημα αυξάνονται τα πονταρίσματα για το αν αυτό θα συμβεί από τα κέρδη τρέχουσας χρήσης.

Την ίδια στιγμή, το επικαιροποιημένο τριετές πλάνο προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, σημαντική οργανική ανάπτυξη, με υψηλότερους στόχους πιστωτικής επέκτασης, χάρη στην αναδιοργάνωση της θυγατρικής στην Κύπρο, που λειτουργεί πλέον ως βάση διεθνών χορηγήσεων και στα αυξημένα έσοδα από προμήθειες, λόγω των κινήσεων ενίσχυσης στο Asset Management.

Τέλος, ως προς το bancassurance, αναμένει τυπικά τη λύση της συμφωνίας μετόχων με τη CVC, με ταυτόχρονη μεταβίβαση της μειοψηφικής της συμμετοχής (9,99%) στην Εθνική Ασφαλιστική και διακοπή της μακροχρόνιας αποκλειστικής σύμβασης τραπεζοασφαλιστικών εργασιών, για να προχωρήσει σε επιλογή ασφαλιστικής ή ασφαλιστικών (Ζωής και Ζημιών), με τις οποίες θα συνάψει νέα αποκλειστική συνεργασία bancassurance.

Σε αναμονή για την τελική επιλογή της ΕΤΕ βρίσκονται όλες οι μεγάλες ασφαλιστικές που δραστηριοποιούνται στη χώρα, χωρίς να διαθέτουν πρόσβαση στα γκισέ συστημικής τράπεζας.

Η πολυεπίπεδη Eurobank

Η Eurobank ετοιμάζεται να πάει ένα βήμα παρακάτω το μοντέλο ισόρροπης ανάπτυξης διεθνών και εγχώριων δραστηριοτήτων, με ταυτόχρονη ενίσχυση των μη επιτοκιακών εσόδων. Η εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου και η συγχώνευσή της με τη Eurobank Cyprus εξασφαλίζει συνέργειες δικτύου/πελατολογίου στην «ώριμη» αγορά της Κύπρου.

Η πρόσβαση στην ευρεία και φθηνή καταθετική βάση της Ελληνικής θα διευρύνει το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (Net Interest Margin) στις εταιρικές χορηγήσεις (τομέας στον οποίο διέθετε ισχυρή παρουσία η Eurobank Cyprus), ενώ τα περιθώρια τραπεζικού κέρδους στην τοπική αγορά παραμένουν από τα υψηλότερα στην Ευρώπη (περίπου 2% σε στεγαστικά και 2,8% στα επιχειρηματικά).

Η είσοδος της Βουλγαρίας στη ζώνη του Ευρώ προοιωνίζεται συνθήκες σταθερότητας που μπορεί να απελευθερώσουν τη στεγαστική πίστη, ενώ η εξαγορά της Eurolife αυξάνει τα έσοδα από προμήθειες στην Ελλάδα, βελτιώνοντας την απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων.

Πάνω από το 50% της κερδοφορίας του ομίλου έρχεται πλέον από το εξωτερικό, ενώ με την προσθήκη της Eurolife «ψηλώνει» η συνεισφορά των καθαρών εσόδων από προμήθειες στην οργανική κερδοφορία, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τέλος, η Eurobank ανασυγκροτεί τη διεθνή της παρουσία στο Asset Management.

Υπό το παραπάνω πρίσμα, αποτελεί επενδυτική επιλογή για επίθεση και άμυνα καθώς έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει, με μικρή απόσταση, τις Κύπρου και ΕΤΕ στο ύψος του payout, υποσχόμενη, όμως, υψηλότερο growth, που έρχεται από πιο ισορροπημένες γεωγραφικά και οργανικά πηγές. Τέλος, λόγω της σημαντικής συνεισφοράς των διεθνών δραστηριοτήτων στην κερδοφορία της έχει τη δυνατότητα να αναπληρώσει ή να αμβλύνει τις επιπτώσεις από ενδεχόμενη «κοιλιά» της πιστωτικής επέκτασης στην εγχώρια αγορά.

Σε μοντέλο micro-universal bank η Alpha

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Alpha, λόγω της μετάβασης σε ένα μοντέλο micro-universal bank, που της εξασφαλίζει η λογική της ομόσπονδης συνεργασίας με τη UniCredit, την οποία προτάσσει ως στρατηγική ο ιταλικός όμιλος, σε μια προσπάθεια να αμβλύνει τις εθνικές αντιδράσεις στα σχέδια επιθετικής του επέκτασης.

Όπως περιέγραψε η διοίκηση της Alpha, η συνεργασία με τον ιταλικό όμιλο, που αποτελεί εδώ και μερικούς μήνες τον μεγαλύτερο με απόσταση μέτοχό της, λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Επιτρέπει στην Alpha να συνδυάζει τοπική τεχνογνωσία με διεθνή πρόσβαση σε 13 αγορές.

Οι συνέργειες στο Asset Management, τα δομημένα προϊόντα και η συνεργασία σε διεθνή κοινοπρακτικό δανεισμό αποτελούν τα πεδία που προσπορίζουν άμεσα οφέλη στην Alpha. Η εξυγιανθείσα και αναδιοργανωμένη παρουσία της στην αγορά της Κύπρου, λόγω μικρού μεγέθους και «ώριμων» μεριδίων αγοράς των δύο μεγάλων ανταγωνιστών (Κύπρου και Eurobank Ltd), μπορεί να προσπορίσει γρήγορη ανάπτυξη στο Νησί και να καταστήσει την Alpha Κύπρου (με ενσωμάτωση των υγιών στοιχείων Astrobank) τον με απόσταση τρίτο σε μερίδιο αγοράς παίκτη, με ισχυρό αποτύπωμα στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων.

Στο… καλάθι Εθνικής Ασφαλιστικής το growth Πειραιώς

Τέλος, για την Πειραιώς το στοίχημα ήταν και παραμένει οριοθετημένο στις αποδόσεις που θα πετύχει στην εγχώρια αγορά. Η τράπεζα επιδεικνύει, εδώ και μερικά χρόνια, την υψηλότερη πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα, έχει πετύχει, χάρη στο γεγονός ότι πρώτη εισήγαγε τα Αμοιβαία Κεφάλαια Target Maturity εντυπωσιακές επιδόσεις στο Asset Management.

Τώρα καλείται να κερδίσει, πάλι στα στενά όρια της Ελλάδας, το στοίχημα ενσωμάτωσης με ταυτόχρονη αναδιοργάνωση της Εθνικής Ασφαλιστικής, ώστε να ενισχύσει περαιτέρω τα μη επιτοκιακά έσοδα, καθιστάμενη ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός όμιλος της χώρας.

Η συμμετοχή σε διεθνείς κοινοπρακτικές εκδόσεις εταιρικού χρέους και τα μεγάλα tickets χρηματοδοτήσεων του 2026 (π.χ. Εγνατία που φαίνεται ότι μετατίθεται για τις αρχές του επόμενου έτους) θα βοηθήσουν στη διατήρηση υψηλής πιστωτικής επέκτασης.