Εκτός Δ.Σ. του ΟΛΘ ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης

Η κίνηση γίνεται μετά από απόφαση του Υπερταμείου. Τη θέση του καταλαμβάνει η Αφροδίτη Νέστορα.

Δημοσιεύθηκε: 28 Οκτωβρίου 2025 - 13:42

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε. ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει πως η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ) με την από 27/10/2025 επιστολή της ενημέρωσε ότι ο κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της OΛΘ Α.Ε. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, αντικαθίσταται από την κα Αφροδίτη Νέστορα, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος στο Δ.Σ. (άρ. 7§§6,7 καταστατικού ΟΛΘ Α.Ε., αρ. 79 Ν.4548/2018) και στην Επιτροπή Ελέγχου (άρ. 12 καταστατικού OΛΘ Α.Ε.).

Η Εταιρεία θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας, που αποτελεί προϋπόθεση για τον απευθείας διορισμό του μέλους στο Δ.Σ. της OΛΘ Α.Ε. (άρ. 4.4. Πολιτικής Καταλληλόλητας OΛΘ A.E.).

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντικατάστασης, θα ακολουθήσει σχετική εταιρική ανακοίνωση.

