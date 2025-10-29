Στις 15/12 το ετήσιο συνέδριο του ΣΕΠΕ παρουσία του πρωθυπουργού

H επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας, σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, επανακαθορίζει την επιχειρηματικότητα, την καθημερινότητα και τη διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και των προκλήσεων και των ευκαιριών που προκύπτουν από την ψηφιακή επανάσταση, το digital economy forum 2025: From vision to impact, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, θα δώσει το βήμα σε σημαντικούς ομιλητές, ώστε να εκθέσουν ενδιαφέρουσες απόψεις σχετικά με καίρια ζητήματα, που αφορούν στο μέλλον του ψηφιακού μετασχηματισμού στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, στις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης και στο αποτύπωμα της ψηφιακής βιομηχανίας στην ανάπτυξη και στην κοινωνική ευημερία, καθώς και στο ρόλο της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο ΣΕΠΕ, ο οποίος συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια παρουσίας, μέσω του Ετήσιου θεσμικού Συνεδρίου του για την ψηφιακή οικονομία και ως θεσμικός συνομιλητής και εταίρος της Πολιτείας, στηρίζει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ θεσμών, φορέων και αγοράς, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, που θα λειτουργήσει ως βασικός συντελεστής ανάπτυξης και προόδου.

Το ετήσιο Συνέδριο της ψηφιακής οικονομίας, digital economy forum 2025: From vision to impact, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 στο Athenaeum Intercontinental, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης του διαδικτυακά, μέσα από ψηφιακή πλατφόρμα HD Iive streaming. Προσκεκλημένος κεντρικός ομιλητής στο επίσημο δείπνο είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ την Έναρξη των Εργασιών του Συνεδρίου έχει προσκληθεί να πραγματοποιήσει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.

Παράλληλα, φέτος, το digital economy forum έχει την τιμή να φιλοξενεί ως «keynote speaker» μία καταξιωμένη διεθνώς προσωπικότητα, τον κύριο Thomas Jensen, CEO της Milestone Systems, εταιρείας πρωτοπόρου στην σύγκλιση βίντεο, τεχνολογίας και δεδομένων.

Το digital economy forum 2025: From vision to impact εστιάζει στη μετάβαση από το όραμα και τη στρατηγική επιλογή μίας νέας ψηφιακής Ελλάδας στον πραγματικό αντίκτυπο και στην προστιθέμενη αξία που μόνο η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να φέρει για τη χώρα. Αναδεικνύει πώς η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή καινοτομία μεταμορφώνουν το όραμα σε πραγματικότητα για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, έμφαση θα δοθεί στο ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και στην ενσωμάτωσή της στις επιχειρήσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς στη χώρα μας, αλλά και στην επιτυχή δραστηριοποίηση των εταιρειών ψηφιακής τεχνολογίας στους τομείς της άμυνας, της διαστημικής βιομηχανίας και της κυβερνοασφάλειας. Παράλληλα, κορυφαίοι εκπρόσωποι του κλάδου θα αναφερθούν στις αλλαγές και στις εξελίξεις, που έχουν συντελεστεί τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά και στις τεχνολογικές τάσεις, που θα μεταμορφώσουν την επιχειρηματικότητα, την οικονομία και την ίδια την καθημερινότητα μας τις επόμενες δεκαετίες.

Παράλληλα, σε ειδική εκδήλωση με τίτλο «Από την Πρόοδο στο Μέλλον: Ο Νέος Χάρτης της Φορολογικής Διοίκησης», κορυφαία στελέχη της ΑΑΔΕ, θεσμικών φορέων αλλά και επιχειρήσεων ψηφιακής τεχνολογίας θα σκιαγραφήσουν τις προοπτικές της αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας στο χώρο της φορολογικής διοίκησης.

Στο digital economy forum 2025: From vision to impact θα συμμετέχουν και φέτος κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, αξιωματούχοι των Ευρωπαϊκών Θεσμών, εκπρόσωποι κλαδικών φορέων και οργανισμών, ειδικοί της παγκόσμιας αγοράς ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και εκπρόσωποι των επιχειρήσεων του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας και άλλων κλάδων της οικονομίας. Μέσα από συζητήσεις θα απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αφορούν στην ευημερία της ελληνικής κοινωνίας και στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το digital economy forum 2025: From vision to impact στο deforum.sepe.gr.