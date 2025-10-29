THE DOLLI: Λάμπει με δύο MICHELIN Keys στο Παρίσι και φωτίζει την Αθήνα

Στο επίκεντρο της διεθνούς σκηνής βρέθηκε το THE DOLLI κατά τη διάρκεια της πρώτης Παγκόσμιας Τελετής Απονομής MICHELIN Keys που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, στρέφοντας για μία ακόμη φορά τους προβολείς στην ελληνική πρωτεύουσα.

Μετά τη βράβευσή του με δύο MICHELIN Keys στην ειδική εκδήλωση της Αθήνας τον Μάρτιο του 2025, το THE DOLLI τιμήθηκε ξανά -και απροειδοποίητα- για την υψηλή αισθητική, την κορυφαία ποιότητα των υπηρεσιών του και τη μοναδική εμπειρία επισκέπτη, στη λαμπερή εκδήλωση στο Musée des Arts Décoratifs, αυτή τη φορά παρουσία κορυφαίων ξενοδόχων, σχεδιαστών και οραματιστών από όλο τον κόσμο, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Το πολυβραβευμένο Maison Hotel της GRECOTEL προβαλλόταν ενώπιον διεθνούς κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής στις επίσημες οθόνες του MICHELIN, χαρίζοντας στιγμές συγκίνησης και υπερηφάνειας όχι μόνο για το ίδιο το ξενοδοχείο, αλλά την Αθήνα και την ελληνική φιλοξενία συνολικά.

H Παγκόσμια Τελετή Απονομής, πέρα από τις περιφερειακές ανακοινώσεις, έδωσε τη δυνατότητα συνύπαρξης των καλύτερων του κόσμου σε μία ενιαία διεθνή σκηνή, με τις διακρίσεις του THE DOLLI να αποδεικνύουν ότι η ελληνική πρωτεύουσα μπορεί να σταθεί ισότιμα δίπλα στα μεγάλα κέντρα της παγκόσμιας πολυτελούς φιλοξενίας.

Φιγουράροντας στο Παρίσι ανάμεσα στα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου, το THE DOLLI επιβεβαίωσε τη νέα, δυναμική εικόνα της Ελλάδας στο χάρτη του παγκόσμιου τουρισμού: μιας χώρας που εμπνέει με τον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα και τη ζεστασιά της.

«Η τελετή αυτή δεν αφορούσε μόνο την αναγνώριση — αλλά τη σύνδεση. Γνωρίσαμε εξαιρετικούς ξενοδόχους απ’ όλο τον κόσμο, ανταλλάξαμε ιδέες και νιώσαμε περήφανοι που είδαμε την Αθήνα να εκπροσωπείται σε ένα τόσο ξεχωριστό περιβάλλον.», δήλωσε η Μαίρη Καρασούλη, General Manager, THE DOLLI® at Acropolis