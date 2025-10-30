ΟΛΠ: Ανοδος κερδών 8,3% στα 76 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο του 2025, με έμφαση στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις και τις στρατηγικές εξελίξεις που διαμορφώνουν την ανάπτυξή της.

Η Εταιρεία συνεχίζει την ανοδική της πορεία των προηγούμενων τριμήνων, ενισχύοντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Τα βασικά χαρακτηριστικά του 3ου τριμήνου του 2025:

Σημαντική βελτίωση των εσόδων

Eνίσχυση των δεικτών κερδοφορίας

Ισχυρή ρευστότητα και οικονομική ευρωστία παρά την πλήρη αποπληρωμή των (τραπεζικών) δανειακών υποχρεώσεων ύψους € 26,5 εκατ. και την καταβολή μερισμάτων χρήσης 2024 ύψους € 48,0 εκατ.

Οπως αναφέρει ο OΛΠ, τα συνολικά έσοδα συνέχισαν την ανοδική πορεία των προηγούμενων περιόδων. Στην πρώτη γραμμή αυτής της ανάπτυξης βρίσκονται οι τομείς του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, Κρουαζιέρας, και φυσικά το έσοδο παραχώρησης από τις Προβλήτες ΙΙ & ΙΙΙ, υπερκαλύπτοντας τα μειωμένα έσοδα του Σταθμού Αυτοκινήτων, της Ακτοπλοΐας και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης.

Τα βελτιωμένα αποτελέσματα και τα περιθώρια κερδοφορίας αντικατοπτρίζουν όχι μόνο τη βελτιωμένη απόδοση των εσόδων, αλλά και την αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης κόστους παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις του γενικότερου πληθωριστικού οικονομικού περιβάλλοντος.

Αύξηση διακίνησης έναντι του εννεαμήνου 2024 καταγράφηκε στους περισσότερες λειτουργικούς τομείς του OΛΠ

Πρωτοπόρος αυτής της ανάπτυξης είναι ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Προβλήτα Ι όπου καταγράφεται αύξηση +32,0% στη συνολική εξυπηρέτηση φορτίων. Η εξαιρετικά ανοδική αυτή τάση, υποστηρίζεται τόσο από την πορεία του εγχώριου φορτίου, το οποίο είναι αυξημένο κατά +15,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς (από 173.362 σε 199.873 TEUs) ακολουθώντας την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, όσο και από την εντυπωσιακή αύξηση στα φορτία μεταφόρτωσης σε σχέση με το αντίστοιχο ενιάμηνο της προηγούμενης χρονιάς (+44,1% | από 240.502 σε 346.526 TEUs).

Ρευστότητα

Η εταιρεία προχώρησε σε πλήρη και πρόωρη αποπληρωμή των (τραπεζικών) δανειακών της υποχρεώσεων ύψους € 26,5 εκατ. στις 7/3/2025 μειώνοντας σημαντικά την έκθεσής της στον κίνδυνο επιτοκίου, διατηρώντας ταυτόχρονα την ταμειακή ευρωστία της. Η ισχυρή ρευστότητά της, της επιτρέπει τόσο να επενδύει σε βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις, όσο και συνεχίζει απρόσκοπτα την ομαλή υλοποίηση του τεράστιου επενδυτικού της σχεδίου και της συνολικής λειτουργίας της. Η σημαντική δημιουργία θετικών ταμειακών ροών και ο πολύ χαμηλός δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια υποδηλώνουν την ικανότητα και τη σταθερή ανάπτυξη της εταιρείας.

Τα χρηματικά διαθέσιμα απεικονίζουν με σαφήνεια την ισχυρή της ρευστότητα. Επισημαίνεται ότι η μείωση στο υπόλοιπο κατά την τρέχουσα περίοδο οφείλεται κυρίως στην πρόωρη αποπληρωμή του τραπεζικού της δανεισμού και την καταβολή των μερισμάτων χρήσης 2024.

Η επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας συνεχίζεται βάσει του επιχειρηματικού της σχεδίου, και εντός του ενιάμηνου του 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικές επενδύσεις ύψους € 68,5 εκατ. έναντι € 32,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (31.12.2024: € 60,8 εκατ.), οι οποίες χρηματοδοτούνται κυρίως από ίδια κεφάλαια.

