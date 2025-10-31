STIRIXIS Group: Διεθνής βράβευση στο Λονδίνο από τα International Property Awards 2025

Τα έργα της STIRIXIS Group βραβεύτηκαν ως τα καλύτερα στην Ελλάδα και προκρίθηκαν για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία των International Property Awards 2025 που θα απονεμηθούν τον Ιανουάριο.

Η STIRIXIS Group, η ελληνική εταιρεία στρατηγικού σχεδιασμού με διεθνή παρουσία σε 29 χώρες και περισσότερα από 850 έργα παγκοσμίως, τιμήθηκε στο Λονδίνο με δύο σημαντικά βραβεία στα International Property Awards 2025, το κορυφαίο διεθνές πρόγραμμα αριστείας στον χώρο της αρχιτεκτονικής και του design.

Η STIRIXIS Group έλαβε το βραβείο καλύτερου χώρου μικτής χρήσης στην Ελλάδα, για το Village Cinemas στο The Mall Athens και το βραβείο για την καλύτερη Εμπορική Ανακαίνιση / Αναβάθμιση στην Ελλάδα για τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Saint-Paul De La Salle.

Και τα δύο αυτά έργα προκρίθηκαν επίσης στις τρεις κορυφαίες υποψηφιότητες για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία στις αντίστοιχες κατηγορίες, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου, σε μια λαμπερή τελετή στο Marriott Grosvenor Square του Λονδίνου επιβεβαιώνοντας τη διεθνή αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας στα έργα της STIRIXS Group, ενώ η επίσημη ανακοίνωση των ευρωπαϊκών και διεθνών βραβείων θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο στο Λονδίνο.

Village Cinemas στο The Mall Athens

Ο πολυχώρος Village Cinemas στο The Mall Athens μετατρέπει την ψυχαγωγία σε ολοκληρωμένη εμπειρία. Κάθε στοιχείο του χώρου — από τον φωτισμό και τη ροή έως την ατμόσφαιρα και την εργονομία — έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να δημιουργεί σύνδεση, συναίσθημα και μετρήσιμο αντίκτυπο.

Μέσα από τη μοναδική σύνθεση ψυχαγωγίας, εστίασης και εμπορικών καταστημάτων, o επανασχεδιασμός από την STIRIXIS Group συμπυκνώνει τη νέα αντίληψη για τον κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή του streaming, αναβαθμίζοντας την εμπειρία σε ένα ψυχαγωγικό προορισμό για όλη την οικογένεια, προσφέροντας πολύ περισσότερα από μια απλή κινηματογραφική προβολή.

O Γιώργος Χριστοδούλου, CEO της Village Roadshow Operations Hellas, δήλωσε σχετικά:

«Στα Village Cinemas πιστεύουμε ότι ο κινηματογράφος είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια ταινία στη μεγάλη οθόνη – είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία που ξεκινά από τη στιγμή που ο επισκέπτης περνά το κατώφλι μας. Η ανακαίνιση του foyer των Village Cinemas στο The Mall Athens, σε συνεργασία με τη STIRIXIS, αποτελεί ένα εμβληματικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Η διεθνής διάκριση για το συγκεκριμένο έργο μάς γεμίζει υπερηφάνεια και επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική μας να προσφέρουμε premium εμπειρίες στο κοινό μας αποδίδει καρπούς».

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Saint-Paul De La Salle

Τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Saint-Paul De La Salle αποτελούν ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, σχεδιασμένο και υλοποιημένο από τη STIRIXIS Group, με έμφαση στην αειφορία, την ευελιξία, την καινοτομία και την ευημερία μαθητών και προσωπικού. Οι χώροι ενθαρρύνουν τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την ακαδημαϊκή αριστεία, καλλιεργώντας δεξιότητες για το μέλλον.

Ο Σύμβουλος Διοίκησης των Εκπαιδευτηρίων “Saint-Paul – Δελασάλ, Αντώνης Ρηγούτσος δήλωσε σχετικά:

«Η μετεγκατάσταση της Ελληνογαλλικής Σχολής «Saint-Paul», ενός μεγάλου και ιστορικού ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, ήταν ένα εξαιρετικά απαιτητικό έργο.

Το σχολείο, που επί 130 χρόνια λειτουργούσε ανελλιπώς στον Πειραιά, μεταφέρθηκε στον Άλιμο, σε απόσταση 12 χιλιομέτρων, σε ένα υπάρχον βιομηχανικό κτίριο συνολικής επιφάνειας 8.000 τετραγωνικών μέτρων.

Το εγχείρημα ήταν δύσκολο, διότι τόσο οι μαθητές και οι γονείς τους όσο και οι εκπαιδευτικοί είχαν αναπτύξει ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς με το ιστορικό κτήριο του Πειραιά. Η πρόκληση, λοιπόν, ήταν η δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού νέου σχολικού κτιρίου, το οποίο ταυτόχρονα θα διατηρούσε την ταυτότητα και την παράδοση του παλιού.

Σε αυτή την τεράστια πρόκληση, είχαμε την τύχη να έχουμε σύμμαχό μας τον όμιλο STIRIXIS. Με την υποστήριξη και τη συνεργασία της STIRIXIS, με μεθοδικό σχεδιασμό και δημιουργικότητα, με τολμηρές και ευφάνταστες λύσεις, αντιμετωπίσαμε από κοινού τις προκλήσεις της ανακατασκευής του υπάρχοντος κτιρίου, μετατρέποντάς το σε μια υπερσύγχρονη εκπαιδευτική εγκατάσταση, τόσο από άποψη λειτουργικότητας όσο και αισθητικής.

Σύσσωμοι οι μαθητές μας μας ακολούθησαν στις νέες μας εγκαταστάσεις και είμαστε υπερήφανοι και ικανοποιημένοι που μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί απολαμβάνουν πλέον μια ποιοτική και σύγχρονη καθημερινότητα.

Ευχαριστούμε την ομάδα STIRIXIS για τη συνεργασία και την υποστήριξή της σε όλες τις φάσεις του έργου».

O Αλέξανδρος Αθανασούλας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της STIRIXIS Group, δήλωσε:

«Οι διεθνείς αυτές διακρίσεις τιμούν και επιβεβαιώνουν τη δύναμη του κοινού μας οράματος, καθώς και της στενής συνεργασίας μας με τους πελάτες και την ομάδα μας. Στη STIRIXIS Group, πιστεύουμε ότι ο φυσικός χώρος αποτελεί στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης και βιώσιμης επιτυχίας — ένα μέσο που ενισχύει την απόδοση, καλλιεργεί την κουλτούρα και δημιουργεί μακροχρόνια αξία για το μέλλον.»

Τα International Property Awards είναι το πιο αναγνωρισμένο πρόγραμμα βραβείων παγκοσμίως για την αγορά ακινήτων, την ανάπτυξη, την αρχιτεκτονική, τη διακόσμηση και το μάρκετινγκ. Αξιολογούν την καινοτομία, τη βιωσιμότητα, την εργονομία και την ποιότητα ζωής, με κριτές περισσότερους από 100 ανεξάρτητους επαγγελματίες υπό την προεδρία του Λόρδου Best, του Λόρδου Waverley και του κόμη του Caithness.