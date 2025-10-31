Ξενοκώστας: Το πλάνο ανάπτυξης για τα ναυπηγεία Σύρου και Ελευσίνας και το αμυντικό στοίχημα

Την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της αναγέννησης των ελληνικών ναυπηγείων και τη μετάβαση στη δεύτερη, πιο απαιτητική φάση μετασχηματισμού τους σε περιφερειακό ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies και Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνος Ξενοκώστας, μιλώντας χθες στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής».

Ο Π. Ξενοκώστας επεσήμανε ότι τα ναυπηγεία της ONEX έχουν ολοκληρώσει σχεδόν 800 επισκευές πλοίων την τελευταία επταετία -αριθμό ρεκόρ για την ιστορία του κλάδου- απασχολώντας άμεσα και έμμεσα περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους.

«Το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας το κερδίσαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, με την καθοριστική στήριξη των Ελλήνων εφοπλιστών, στους οποίους είμαστε ευγνώμονες. Από ναυπηγεία ανενεργά επί δύο δεκαετίες, με απλήρωτους εργαζόμενους και χρέη μισού δισεκατομμυρίου, δημιουργήσαμε μονάδες που ανταγωνίζονται επιτυχώς ναυπηγεία της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της ναυτιλιακής κοινότητας αποτελούν απτά αποτελέσματα της πρώτης φάσης. Τα ελληνικά ναυπηγεία λειτουργούν πλέον με διεθνή πρότυπα, ανταγωνιστικό κόστος και αξιόπιστες προδιαγραφές παράδοσης», υπογράμμισε.

Η δεύτερη φάση: Από ναυπηγεία σε ενεργειακό hub

Ο επικεφαλής της ONEX παρουσίασε το αναπτυξιακό πλάνο των ναυπηγείων Σύρου και Ελευσίνας για τη δημιουργία «σύγχρονης υποδομής υποστήριξης ενεργειακής ασφάλειας, integrated logistics και άμυνας», με έμφαση στους εξής τομείς:

* Υποστήριξη LNG και LNG Carriers

* Υποδομές και υπηρεσίες για offshore / nearshore ενεργειακά έργα

* Κατασκευή υποδομών για θαλάσσια αιολικά πάρκα στο Αιγαίο

* Τεχνολογίες νέων μορφών πρόωσης

* Integrated logistics για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη

Ο Π. Ξενοκώστας σημείωσε ότι ακόμη και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη, έχει θέσει στο επίκεντρο την αναγέννηση της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας. Αναφέρθηκε στη σημασία ύπαρξης ειδικού γραφείου στον Λευκό Οίκο για τη ναυπηγική πολιτική, τονίζοντας: «Αυτό καταδεικνύει τη στρατηγική σημασία του κλάδου, όχι μόνο για τη ναυπήγηση πλοίων, αλλά και για την υποστήριξη υποδομών που συνδέονται με την ενεργειακή ασφάλεια, τον ενεργειακό μετασχηματισμό και τη σταθερότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας».

Το αμυντικό στοίχημα: 15% φθηνότερα, 20% γρηγορότερα

Χαιρετίζοντας τη δήλωση του Υπουργού Εθνικής 'Αμυνας κ. Νίκου Δένδια ότι «τα επόμενα πλοία θα ναυπηγηθούν στα ελληνικά ναυπηγεία», ο Π. Ξενοκώστας ανέφερε:

«Διαθέτουμε λύσεις που μπορούν να φέρουν το Πολεμικό Ναυτικό χρόνια μπροστά σε σχέση με τις γειτονικές χώρες. Μπορούμε να παραδώσουμε οποιαδήποτε ολοκληρωμένη πλατφόρμα πλοίου 10-15% φθηνότερα και 10-20% γρηγορότερα σε σχέση με οποιαδήποτε ευρωπαϊκή επιλογή. Δεν ζητάμε χάρες· ζητάμε ισότιμη μεταχείριση και εμπιστοσύνη από το Πολεμικό Ναυτικό. Για εμάς, η αμυντική βιομηχανία δεν αποτελεί ζήτημα βιωσιμότητας -- έχουμε ήδη πελάτες. Οφείλουμε να κατασκευάζουμε πλοία ελληνικού σχεδιασμού και παραγωγής».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πάνος Ξενοκώστας υπογράμμισε ότι η σταθερή ανάπτυξη της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας προϋποθέτει συνεχή συνεργασία κράτους, ναυτιλίας και στρατηγικών διεθνών εταίρων. «Το πλαίσιο υπάρχει, το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι εδώ και η αγορά αναγνωρίζει την αξία της ελληνικής ναυπηγικής. Το επόμενο στάδιο απαιτεί στοχοπροσήλωση, συνέπεια και συνέργειες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο», κατέληξε.