Σε ποια καταστήματα των ΕΛΤΑ μπαίνει από αύριο «λουκέτο»

Ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) με τα υποκαταστήματα των οποίων η λειτουργία από αύριο Δεύτερα 3 Νοεμβρίου αναστέλλεται.

Συγκεκριμένα κλείνουν 33 υποκαταστήματα στον νομό Αττικής, οκτώ στον νομό Θεσσαλονίκης, δύο στην Περιφέρεια Κρήτης και από ένα σε Ρόδο, Ιωάννινα και Πάτρα. Σύνολο 46

Πιο αναλυτικά:

Στον νομό Αττικής

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171) ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR) ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18) ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49) ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13) ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54) ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14) ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στον νομό Θεσσαλονίκης

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στον νομό Αχαΐας

ΠΑΤΡΑΣ 3 ΑΧΑΪΑΣ

Στη Ρόδο

ΡΟΔΟΥ 2 ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

Στον νομό Ιωαννίνων

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στην Περιφέρεια Κρήτης

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.) ΧΑΝΙΩΝ

Υπενθυμίζεται ότι χθες Σάββατο (1/11) η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοίνωσε το κλείσιμο των καταστημάτων στις πρωτεύουσες νομών και στα αστικά κέντρα όπου λειτουργούν ήδη άλλα υποκαταστήματα.

Όπως εξήγησε στην ανακοίνωσή της, οι όποιες αλλαγές στην υπόλοιπη χώρα θα γίνουν εντός τριμήνου, ούτως ώστε να υπάρξει ο χρόνος να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις «πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και να εξετασθεί η λειτουργία πρακτορείων, εφ' όσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες».

Την περασμένη Πέμπτη τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν ότι θα κλείσουν 204 καταστήματα, μια απόφαση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων τόσο στη Βουλή (ακόμη κι εντός κυβέρνησης), όσο και των εργαζόμενων αλλά και των πολιτών.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της διοίκησης των ΕΛΤΑ έχει ως εξής:

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται αντιμέτωπα με τη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας τους.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες καταγράφουν ζημιές, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ριζικά και ραγδαία. Επιπλέον, οι Ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν πλέον καμία κρατική ενίσχυση. Αν δεν ληφθούν τώρα οι απαραίτητες αποφάσεις, μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες –απειλώντας τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η διοίκηση επιλέγει να δράσει με ευθύνη και ρεαλισμό. Ο μετασχηματισμός που εφαρμόζεται δεν έχει στόχο τη συρρίκνωση, αλλά τη διάσωση και την αναγέννηση των ΕΛΤΑ ως μια σύγχρονη, αποδοτική εταιρεία υπηρεσιών.

Αντιμετωπίζονται χρόνια φαινόμενα αδράνειας, που κρατούσαν δεκάδες εργαζομένους χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο, ενώ ταυτόχρονα έλειπαν εκεί όπου υπήρχε πραγματική ανάγκη. Με το νέο πλάνο, αυτοί οι πόροι επανατοποθετούνται στο έργο της διανομής και της εξυπηρέτησης του πελάτη –εκεί όπου χτίζεται καθημερινά η αξιοπιστία και η εικόνα των ΕΛΤΑ.

Τίποτα από όλα αυτά δεν αναιρεί τον κοινωνικό ρόλο της εταιρείας. Αντίθετα, τον ενισχύει μέσα από νέα εργαλεία και τεχνολογία. Οι υπηρεσίες που κάποτε απαιτούσαν φυσική παρουσία στο κατάστημα, σήμερα παρέχονται στην πόρτα του πολίτη, μέσω του προγράμματος "ΕΛΤΑ κατ’ οίκον" και του ψηφιακού ταχυδρόμου, που εξοπλίζεται με tablet και POS για να εξυπηρετεί τους πελάτες γρήγορα, με ασφάλεια και συνέπεια. Η πλειονότητα των συναλλαγών –επιστολές, δέματα, πληρωμές– πραγματοποιείται πλέον εκτός καταστήματος. Το φυσικό κατάστημα, που άλλοτε αποτελούσε τον πυρήνα της δραστηριότητας, έχει σε πολλές περιοχές περιοριστεί σε ελάχιστο αντικείμενο.

Τα ΕΛΤΑ μεταβάλλουν το μοντέλο λειτουργίας τους, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους και με τρόπο που θα εγγυάται την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στην πόρτα του κάθε πολίτη ακόμη και της πιο απομακρυσμένης περιοχής της χώρας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοινώνει ότι έχοντας αξιολογήσει το σύνολο των καταστημάτων που διατηρεί στην επικράτεια με βασικό κριτήριο τον όγκο των υπηρεσιών που εκτελούνται σε αυτά προχωράει σε πρώτη φάση στην αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα.

Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και να εξετασθεί η λειτουργία πρακτορείων, εφ' όσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες».