Κριτική από κυβέρνηση σε διοίκηση ΕΛΤΑ-Υπερταμείο: Δεν ενημερώσατε

Κυβερνητικά στελέχη σημείωναν πως σε κυβερνητικές συσκέψεις επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον, ιδίως για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων και κατοίκων της περιφέρειας και ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Προσθέτουν ότι η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι αναγκαία για την επιβίωσή τους και ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το οξύ οικονομικό πρόβλημα της εταιρίας παρά τις παρεμβάσεις και τα βήματα που ήδη έχουν γίνει. Ταυτόχρονα, ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ περνά μέσα από την συνεργασία των Ταχυδρομείων με τις τοπικές κοινωνίες, που αποτελούν άλλωστε και την ισχυρή τους πελατειακή βάση.

Με βάση αυτό το πλαίσιο, σήμερα η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Προηγήθηκαν σφοδρές αντιδράσεις

Εν τω μεταξύ, την έντονη αντίδραση των πολιτών και τοπικών κοινωνιών προκάλεσε η αιφνιδιαστική απόφαση για αναστολή λειτουργίας 204 υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Από τον Τύρναβο μέχρι τον Ορχομενό και την Ικαρία, οι κάτοικοι συγκεντρώνονται έξω από τα ταχυδρομεία, ζητώντας να ανακληθεί η απόφαση για το κλείσιμό τους. Εκεί πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, εκεί μεταφέρονται οι συντάξεις και τα επιδόματά τους, επισημαίνουν.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ υποστηρίζει ότι η απόφαση αυτή αφορά καταστήματα που συνεισφέρουν μόλις στο 10% του τζίρου, αλλά απορροφούν το 50% των συνολικών εξόδων. Διαβεβαιώνει ότι οι πολίτες θα εξυπηρετούνται μέσω του Αγροτικού Ταχυδρόμου, αν και η πρακτική εφαρμογή αυτής της λύσης αμφισβητείται από κατοίκους και τοπικούς φορείς.

Η απόφαση προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Εξι βουλευτές της ΝΔ κατέθεσαν ισάριθμες επίκαιρες ερωτήσεις και αναφορές για κλείσιμο υποκαταστημάτων στις περιφέρειές τους, υπό την πίεση των τοπικών κοινωνιών ενώ άλλοι επεσήμαναν ότι είναι αποδέκτες εκατοντάδων διαμαρτυριών για το κενό εξυπηρέτησης πολιτών που δημιουργείται.

Η αντιπολίτευση σημειώνει ότι τα ΕΛΤΑ αποτελούν «κρίσιμο κρίκο κοινωνικής συνοχής» και ζητά τη διατήρηση ισχυρού δημόσιου συστήματος διανομής και εξυπηρέτησης.

Η Ομοσπονδία Ταχυδρομείων κάνει λόγο για υποχρηματοδότηση και κακή διαχείριση των ΕΛΤΑ, καθώς δεν έχουν λάβει χρήματα από το 2020.

Επίσης, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων ζητά την ανάκληση της απόφασης. Από την πλευρά της κυβέρνησης, οι αξιωματούχοι τονίζουν ότι οι ενέργειες στοχεύουν στην αναδιάρθρωση και την επιβίωση του οργανισμού, διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας των υπαλλήλων.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί σε ειδική συνεδρίαση στη Βουλή την ερχόμενη Τρίτη (4/11), ενώ οι τοπικές κοινωνίες φοβούνται ότι τα λουκέτα θα επιφέρουν περαιτέρω ερημοποίηση της υπαίθρου, υπονομεύοντας την πρόσβαση των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες.

Χρειάζονται δύσκολες αποφάσεις

Στην ανάγκη λήψης «δύσκολων αποφάσεων» σχετικά με την επιβίωση των προβληματικών ΕΛΤΑ αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης στη Βουλή, μετά την ανακοίνωση της διοίκησης του οργανισμού να κλείσει 204 καταστήματα. Γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία ζήτησε να γίνει ειδική συνεδρίαση για το θέμα, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό και από την κυβερνητική παράταξη.

«Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα αλλά πρέπει να επιβιώσουν», υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών, υπενθυμίζοντας πως η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και σε εθελούσια έξοδο. «Το ζητούμενο είναι να επιβιώσουν. Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα. Πάρα πολλά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Η αλληλογραφία είναι 10% αυτού που ήταν. Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. Εγώ θα συμφωνήσω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη κάθε παράμετρος. Και αυτό γίνεται. Να τονίσω ότι τα χρήματα που έχουν μπει είναι για να επιβιώσει ο οργανισμός, όχι το ανάποδο», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς ζήτησε την άμεση σύγκληση των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής προκειμένου να συζητηθεί το θέμα των ΕΛΤΑ, με το αίτημα να γίνεται ομοφώνως αποδεκτό.

Από το ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Κατρίνης είπε πως «το ζήτημα του κλεισίματος εγείρει σοβαρά ζητήματα» ενώ προβληματισμό εξέφρασαν και βουλευτές της ΝΔ.

Εκτός από την αντιπολίτευση, την αντίθεσή τους στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων εξέφρασαν και βουλευτές της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, με τον Στέλιο Πέτσα να επισημαίνει ότι δεν είναι μόνο τεχνοκρατικό το ζήτημα, αλλά και ζήτημα εξυπηρέτησης των πολιτών.

«Δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνοκρατικό, αλλά και ζήτημα εξυπηρέτησης των πολιτών. Υπάρχουν θέματα με τους ηλικιωμένους, με τις παραμεθόριες περιοχές, αλλά και με μεγάλες περιοχές», είπε ο κ. Πέτσας ενώ ο Θανάσης Καββαδάς, βουλευτής Λευκάδας της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι η ανακοίνωση του κλεισίματος 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ έχει προκαλέσει αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες των εκλογικών τους περιφερειών.

Σαμαράς: Πρέπει να επανεξεταστεί η απόφαση

«Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξεταστεί», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

«Γιατί ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης. Ιδιαίτερα όταν σήμερα η ελληνική επαρχία -και ιδίως η ακριτική Ελλάδα- αναζητά με κάθε τρόπο το αντίδοτο στην εγκατάλειψη.

Να καταλάβουν λοιπόν οι υπεύθυνοι, ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους, πολύ περισσότερο ανάμεσα στους πιο αδύναμους», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Σαμαράς.

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ έχει το 100% της ευθύνης για το φιάσκο των ΕΛΤΑ

Σε ανακοίνωση για το κλείσιμο υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ προχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ:

«Η Νέα Δημοκρατία έχει το 100% της ευθύνης για το φιάσκο των ΕΛΤΑ. Το Εποπτικό Συμβούλιο του Υπερταμείου ορίζεται σύμφωνα με τον Νόμο 4389/2016, που ρυθμίζει τη λειτουργία του Υπερταμείου. Τα μέλη αυτού του Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Πιερρακάκης) και αυτά διορίζουν Διευθύνοντα Σύμβουλο. Είναι σαφές ποιος φέρει την ευθύνη, είναι σαφές ποιος προσπαθεί να μεταθέσει τις ευθύνες του αλλού.

Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Πιερρακάκης είναι υπεύθυνοι για τις σημερινές εξελίξεις αλλά και για το πως φτάσαμε ως εδώ. Θυμίζουμε μεταξύ άλλων ότι ο διαγραφείς βουλευτής Γρεβενών της ΝΔ Ανδρέας Πάτσης την περίοδο 2019 - 2023 σύναψε σε διάστημα 3.5 ετών 27 συμβάσεις (απευθείας αναθέσεις) με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία για «δουλειές» που ανέρχονται σε 821.877 ευρώ. Η αιτιολογία για την πληρωμή του Πάτση από τα ΕΛΤΑ ήταν «για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών για θέματα ευρωπαϊκού δικαίου, δικαίου ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Ποιος ήταν ο τότε εποπτεύων υπουργός των ΕΛΤΑ; Ο κ. Πιερρακάκης φυσικά ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών.

Αυτή είναι η αριστεία τους, αυτό είναι το επιτελικό τους κράτος, μια κυβέρνηση της αρπαχτής, της κομπίνας και της λοβιτούρας. Μια κυβέρνηση των σκανδάλων και την συναλλαγής.

Η απόφαση χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση προκαλεί την κοινωνία. Το κλείσιμο πλήττει κυρίως κατοίκους της περιφέρειας, ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, καθώς και ηλικιωμένους πολίτες που εξυπηρετούνταν μέσω των υποκαταστημάτων για βασικές συναλλαγές, όπως η είσπραξη συντάξεων αλλά και εκατοντάδες εργαζόμενους που μένουν μετέωροι. Εργαζόμενοι σε απομακρυσμένες περιοχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παραλαβή αλληλογραφίας και άλλων υπηρεσιών και γι’ αυτό πρέπει η απόφαση να ακυρωθεί και τα καταστήματα να συνεχίσουν τη λειτουργεία τους.

Τα ταχυδρομεία που επιχειρεί τώρα να κλείσει η κυβέρνηση λεηλατήθηκαν, δυσφημίστηκαν, απαξιώθηκαν και τώρα οδηγούνται στο λουκέτο. Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει κοινωνικό κριτήριο δεν υπάρχει στρατηγική ανάκαμψης της περιφέρειας όλα είναι ένα όχημα προκειμένου οι γαλάζιες ακρίδες να κερδοσκοπήσουν σε βάρος του ελληνικού λαού».