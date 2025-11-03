Έξι βραβεία σε τρεις κορυφαίους θεσμούς για την ΑΒ Βασιλόπουλος

Με τέσσερα Gold και δύο Silver Βραβεία σε τρεις κορυφαίες διοργανώσεις διακρίθηκε η ΑΒ Βασιλόπουλος, για τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της, αλλά και για τη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτομία και κοινωνική προσφορά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, η εταιρεία απέσπασε Gold Βραβεία στα Supermarket Awards 2025 (κατηγορία Private Label – Προϊόντα/Σειρές PL) για τη σειρά Nature’s Promise και στα Packaging Awards 2025 (κατηγορία Corporate Social Responsibility Initiative) για τους Nature’s Promise Χυμούς & Smoothies.

Παράλληλα, τιμήθηκε με δύο Gold Βραβεία στα Hellenic Responsible Awards, το πρώτο για τη συνεργασία της με την οργάνωση Liberty Guide Dogs και το δεύτερο για την καινοτόμο πρωτοβουλία της «ΑΒ Climate Hub» και τη δέσμευσή της για περιορισμό των παγκόσμιων αερίων του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η εταιρεία απέσπασε δύο Silver διακρίσεις: για το πρόγραμμα δωρεάς κοντόληκτων τροφίμων, «Τρόφιμα Αγάπης», καθώς και για τη συνεργασία με την ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε. και τη δημιουργία του 1ου Παγκοσμίως Κινητού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανακύκλωσης.

Οι διακρίσεις της Nature’s Promise

Η Nature’s Promise της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι η δέσμευση της εταιρείας για μια πιο υγιεινή, ποιοτική και υπεύθυνη καθημερινότητα. Με περισσότερα από 140 προϊόντα σε πάνω από 15 κατηγορίες, καλύπτει τις ανάγκες κάθε ηλικίας και προτίμησης, προσφέροντας καθαρά συστατικά, υψηλή θρεπτική αξία και απολαυστική γεύση, χωρίς συντηρητικά ή περιττά πρόσθετα.

Η σειρά εξελίσσεται διαρκώς, ενσωματώνοντας νέες διατροφικές τάσεις και βιώσιμες πρακτικές σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Οι χυμοί και τα smoothies Nature’s Promise, παρασκευασμένοι από 100% φρέσκα φρούτα και λαχανικά με ψυχρή έκθλιψη, συνδυάζουν την υγιεινή διατροφή με την ευκολία και τη φρεσκάδα, ενώ οι συσκευασίες από 100% ανακυκλωμένο rPET ακολουθούν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Με προσιτές επιλογές που ισορροπούν ανάμεσα στην ποιότητα, τη γεύση και τη βιωσιμότητα, η Nature’s Promise αποτυπώνει με συνέπεια τη φιλοσοφία της ΑΒ Βασιλόπουλος για καλύτερη διατροφή, κάθε μέρα, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Δράσεις βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας

Η συνεργασία με τη Liberty Guide Dogs αποτυπώνει τη δέσμευση της ΑΒ Βασιλόπουλος στη συμπερίληψη και την ισότιμη πρόσβαση. Με απλές, πρακτικές οδηγίες, ένα ενημερωτικό video και ειδική σελίδα, πελάτες και ομάδες καταστημάτων ενημερώνονται για τον σωστό τρόπο υποστήριξης ατόμων με οπτική αναπηρία που κινούνται με σκύλο-οδηγό.

Όσον αφορά στο ΑΒ Climate Hub η ΑΒ Βασιλόπουλος, ως μέρος της πρωτοβουλίας Science Based Target (SBTi), έχει δεσμευτεί σε μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% μέχρι το 2030, σε επίτευξη net‑zero για τις εκπομπές Scope 1 και 2 έως το 2040 και για τις εκπομπές Scope 3 έως το 2050. Ήδη, από το 2024, η εταιρεία κινητοποιεί ενεργά προμηθευτές που αντιπροσωπεύουν το 85% των εκπομπών που σχετίζονται με τα προϊόντα, πραγματοποιώντας πάνω από 150 στοχευμένες συναντήσεις και υλοποιώντας πιλοτικές ενέργειες, υποστηρίζοντας τη διαδικασία μέσω του AB Climate Hub.

Το πρόγραμμα «Τρόφιμα Αγάπης» μεταφέρει κοντόληκτα αλλά απολύτως ασφαλή τρόφιμα από αποθήκες και καταστήματα σε κοινωφελείς φορείς με τη στήριξη της Τράπεζας Τροφίμων και του «Μπορούμε». Μόνο το 2024, προσφέρθηκαν περισσότερα από 18 εκατομμύρια γεύματα, στηρίζοντας 250 φορείς και πάνω από 120.000 ωφελούμενους.

Το 1ο Παγκοσμίως Κινητό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανακύκλωσης, σε συνεργασία με την ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε., ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με ένα διώροφο λεωφορείο που διαθέτει αυτόματο μηχάνημα ανακύκλωσης, φωτοβολταϊκά στην οροφή, εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό και δυνατότητα υπαίθριου μαθήματος. Από το 2018 έως σήμερα, περισσότεροι από 45.000 μαθητές έχουν συμμετάσχει βιωματικά σε πάνω από 80 στάσεις, καλλιεργώντας περιβαλλοντική συνείδηση από μικρή ηλικία.