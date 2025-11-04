Theon: Αύξηση ΕΒΙΤ στα 69,4 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

H Theon International Plc (THEON) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ’ Τριμήνου του 2025 μαζί με το Στόχο Εσόδων για το Οικονομικό Έτος 2026.

Η εταιρεία αυξάνει την εκτίμηση εσόδων για το Οικονομικό Έτος 2025 στα €435-445 εκατ., υψηλότερα από το αρχικό εύρος εκτίμησης των €410-430 εκατ. Επιπλέον, για πρώτη φορά, η THEON παρουσιάζει στόχο εσόδων για το Οικονομικό Έτος 2026, με τα έσοδα να κυμαίνονται μεταξύ €570-590 εκατ. Η εταιρία στοχεύει σε τουλάχιστον 20% οργανική ανάπτυξη, με συνολική ανάπτυξη περίπου 30% λαμβάνοντας υπόψιν την εξαγορά της εταιρίας Kappa Optronics, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

• Η ισχυρή εισροή νέων παραγγελιών συνεχίστηκε, με τις νέες παραγγελίες να ανέρχονται σε €232,7 εκατ. κατά το 9μηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 92% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Επιπλέον, προστέθηκαν πρόσθετα δικαιώματα αγοράς ύψους €150 εκατ., τα οποία παρουσιάζουν υψηλή πιθανότητα μετατροπής σε ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών τα επόμενα έτη.

• Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ανήλθε σε €591,7 εκατ., ελαφρώς μειωμένο σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Ωστόσο, η THEON εξακολουθεί να αναμένει επιτάχυνση των νέων παραγγελιών έως το τέλος του έτους, βάσει της ιστορικής τάσης αύξησης των παραγγελιών κατά το τέταρτο τρίμηνο.

• Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα €279,3 εκατ., καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση 9μήνου στην ιστορία της THEON. Η επίδοση αυτή οδήγησε σε νέα αναθεώρηση της εκτίμησης εσόδων προς τα πάνω, στα €435–445 εκατ., αποτελώντας τη δεύτερη κατά σειρά ανοδική αναθεώρηση εντός του 2025.

• Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε €69,4 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 32,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί σε περιθώριο προσαρμοσμένου EBIT 24,8%, υψηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά με επιβράδυνση σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2025, λόγω της αυξανόμενης συμμετοχής των πωλήσεων της Harder Digital, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν αρνητική επίδραση στο περιθώριο κέρδους σε επίπεδο Ομίλου.

• Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,70 κατά το 9μηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 25% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, επιβεβαιώνοντας τη στιβαρότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της THEON.

• Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε €12,5 εκατ., παραμένοντας εντός του εύρους της ετήσιας καθοδήγησης, με ταυτόχρονη επιτάχυνση επενδύσεων και ανάπτυξη δυνατοτήτων.

• Καθαρό κεφάλαιο κίνησης ύψους €177,6 εκατ., που αντιπροσωπεύει χαμηλότερο ποσοστό επί των εσόδων των τελευταίων δώδεκα μηνών σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024. Η αύξηση αυτή εξηγείται αποκλειστικά από το υψηλότερο απόθεμα, το οποίο προετοιμάζει τη THEON για ένα ισχυρό Δ’ τρίμηνο.

• Μείωση της καθαρής ταμειακής θέσης, διατηρώντας παράλληλα έναν ισχυρό ισολογισμό, κυρίως λόγω πρόσφατων επενδύσεων που προσέφεραν στη THEON νέες δυνατότητες και πρόσβαση σε καινοτόμες τεχνολογίες.

Επιχειρησιακά Highlights

• Η THEON υλοποίησε στρατηγική επένδυση στην εταιρία Baltic Photonics, με έδρα τη Ρίγα της Λετονίας, η οποία είναι θυγατρική της Harder Digital.

• Η εταιρία προχώρησε στην ίδρυση νέας παραγωγικής μονάδας στο Βέλγιο, καθώς και στη δημιουργία γραφείου στις Βρυξέλλες, με στόχο τη συμμετοχή της εταιρίας σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

• Η THEON ανακοίνωσε την απόκτηση ποσοστού 10% στην Andres Industries, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,1 εκατ.

• Η THEON προχώρησε στην εξαγορά του 100% της Kappa Optronics GmbH, γερμανικής εταιρίας με εξειδίκευση σε αεροπορικά και χερσαία οπτικά συστήματα, με αξία επιχείρησης €75 εκατ. Η ολοκλήρωση τελεί υπό την αίρεση των συνήθων ρυθμιστικών εγκρίσεων και αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του έτους.

• Η THEON ανακοίνωσε σειρά επενδύσεων και στρατηγικών συνεργασιών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας THEON NEXT, με στόχο την εδραίωσή της ως παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των αμυντικών ψηφιακών οπτικών συστημάτων με δυνατότητες Επαυξημένης Πραγματικότητας:

o Επένδυση ύψους $15 εκατ. στην Kopin Corporation (KOPIN, NASDAQ: KOPN), μια εταιρία με έδρα τις ΗΠΑ, εξειδικευμένη σε μικρο-οθόνες και υποσυστήματα για την άμυνα, με δραστηριότητες στις Η.Π.Α και στη Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο.

o Επένδυση ύψους €5 εκατ. στη Varjo, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων σε τεχνολογίες Επαυξημένης, Μικτής και Εικονικής Πραγματικότητας (AR/MR/VR).

o Υπογράφηκε ανανεώσιμη συμφωνία προμήθειας διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών με την eMagin, μια αμερικανική εταιρία κατασκευής OLED μικρο-οθονών και τεχνολογιών εικονικής απεικόνισης.

o Στρατηγική εμπορική συνεργασία με την Alereon, μια εταιρία με έδρα τις Η.Π.Α. και ηγέτιδα στον τομέα της ασύρματης τεχνολογίας Ultra-Wide-Band (UWB).

• Μέχρι το τέλος του τριμήνου, η THEON είχε αποκτήσει 292.751 ίδιες μετοχές σε μέση τιμή €27,85 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε περίπου 0,42% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

• Μέσω του OCCAR, υπογράφηκε νέο συμβόλαιο προμήθειας θερμικών προσαρτημάτων νέας γενιάς IRIS-C στη Γερμανία και το Βέλγιο. Η αρχική αξία της παραγγελίας ανέρχεται σε περίπου €50 εκατ., ενώ ενσωματώνει δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον παραγγελίες ύψους περίπου €150 εκατ.

Σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου

• Υπογράφηκε νέα χρηματοδοτική σύμβαση ύψους €300 εκατ. τον Οκτώβριο του 2025, η οποία επιτρέπει την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου χρέους και προσφέρει αυξημένη οικονομική ευελιξία.

• Υπογράφηκε οριστική συμφωνία για την απόκτηση στρατηγικού μειοψηφικού ποσοστού 9,8% στην Exosens SA, με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιριών, τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης συνέχειας στην προμήθεια λυχνιών ενίσχυσης φωτός νυχτερινής όρασης και την διερεύνηση ευκαιριών συνεργασίας. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την προϋπόθεση κανονιστικής γνωστοποίησης σε επιλεγμένες χώρες και αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του πρώτου τριμήνου του 2026.

• Υπογραφή πολυετούς συμφωνίας-πλαίσιο με κράτος μέλος του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη για την προμήθεια συστημάτων νυχτερινής όρασης (NVGs), και του νέου θερμικού προσαρτήματος IRIS-C. Η συνολική αξία της σύμβασης υπερβαίνει τα €300 εκατ., με την πλειονότητα της εκτέλεσης να αναμένεται κατά την περίοδο 2026–2028.

• Η THEON συμπεριλήφθηκε στη λίστα των εταιριών Πρωταθλητών Μακροπρόθεσμης Ανάπτυξης της Ευρώπης για το 2026.

Ο Δημήτρης Παρθένης, CFO της THEON, σχολίασε: “Η αναθεωρημένη εκτίμηση εσόδων για το Οικονομικό Έτος 2025 αποτυπώνει τη σταθερή προσήλωσή μας στην αποτελεσματική εκτέλεση και την έγκαιρη υλοποίηση παραδόσεων, ανταποκρινόμενοι στη συνεχιζόμενη παγκόσμια ζήτηση, η οποία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών. Κοιτάζουμε μπροστά με αυτοπεποίθηση, υποστηριζόμενοι τόσο από την οργανική ανάπτυξη, όσο και από τις στρατηγικές εξαγορές και επενδύσεις που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, οι οποίες έχουν διευρύνει το παγκόσμιο αποτύπωμά μας, τις παραγωγικές μας δυνατότητες και τις τεχνολογικές μας ικανότητες.

Οι επενδύσεις αυτές ήδη ενισχύουν τη δυναμική μας. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, και μέχρι την περαιτέρω ενσωμάτωση της Harder Digital, δεν αναπροσαρμόζουμε την εκτίμηση για την κερδοφορία και τα περιθώρια του 2025, αλλά επιβεβαιώνουμε ότι οι φιλοδοξίες μας παραμένουν αμετάβλητες όσον αφορά τον στόχο για περιθώριο EBIT στο 24-26% μεσοπρόθεσμα. Η χρηματοοικονομική μας ευελιξία μάς διατηρεί σε ισχυρή θέση για περαιτέρω ανάπτυξη και συνέχιση της δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας.”