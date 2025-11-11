#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Εθνική Τράπεζα: Πάνω από 5% το ποσοστό της Principal Financial Group

Πλέον η συμμετοχή της Principal Financial Group στην Εθνική Τράπεζα ανέρχεται στο 5,09%.

Εθνική Τράπεζα: Πάνω από 5% το ποσοστό της Principal Financial Group

Δημοσιεύθηκε: 11 Νοεμβρίου 2025 - 17:52

Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας από την “Principal Global Investors, LLC”, καθώς και της από 11.11.2025 γνωστοποίησης που έλαβε η Τράπεζα από την “Principal Financial Group”, υπό την ιδιότητά της ως τελική μητρική εταιρεία της “Principal Global Investors, LLC”, η Τράπεζα γνωστοποιεί με την παρούσα, ότι η “Principal Financial Group” κατέχει, έμμεσα, από την ημερομηνία που αυτά περιήλθαν στην κατοχή της “Principal Global Investors, LLC”, τα σχετικά δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας.

Πλέον, η Principal Financial Group κατέχει 46.583.982 μετοχές της τράπεζας ήτοι ποσοστό 5,09%.

 

 

