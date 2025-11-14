Τσιτσιράγκος: Η Alpha Bank κατέχει ηγετική θέση στην υποστήριξη ΣΔΙΤ και υποδομών

Στον ρόλο του τραπεζικού συστήματος ως καταλύτη συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στη σημασία της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη νέα εποχή καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Alpha Bank Δημήτρης Τσιτσιράγκος, στο πλαίσιο του συνεδρίου Greece Talks 2025.

Οικοσύστημα ανάπτυξης

«Οι τράπεζες χτίζουν γέφυρες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ σχεδιασμού και υλοποίησης, μεταξύ επένδυσης και κοινωνικού οφέλους. Ο ρόλος μας είναι να μεταφράζουμε δημόσιες πολιτικές σε ώριμα, υλοποιήσιμα και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια, πολλαπλασιάζοντας την αναπτυξιακή επίδραση των διαθέσιμων πόρων». Όπως ανέφερε ο κ. Τσιτσιράγκος, η Alpha Bank κατέχει ηγετική θέση στην υποστήριξη Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και έργων στον τομέα των υποδομών, με συνολικές χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν το 3,5 δισ. ευρώ τα τελευταία χρόνια. «Η Alpha Bank συνδυάζει βαθιά γνώση των κλάδων με εμπειρία στη διαχείριση αναπτυξιακών έργων, συμβάλλοντας με διαφάνεια και υπευθυνότητα στη δημιουργία ισορροπημένου οφέλους για όλους, ενώ έχει χρηματοδοτήσει εμβληματικά έργα στη χώρα», προσέθεσε.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Alpha Bank επεσήμανε επίσης πως για να ενισχυθεί ο ρόλος των τραπεζών, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα ανάπτυξης από το Δημόσιο, τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις. «Χρειαζόμαστε ένα σταθερό και προβλέψιμο επενδυτικό περιβάλλον, οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν, όπως για παράδειγμα στη δημόσια διοίκηση, τη φορολογία, στη δικαιοσύνη, ώστε η χώρα να γίνει ένας ελκυστικός προορισμός για επενδυτές. Χρειάζεται όμως επιπλέον και περισσότερη συνεργασία, ένα οικοσύστημα κράτους–τραπεζών–επιχειρήσεων, όπου κάθε δημόσιο ευρώ αξιοποιείται και πολλαπλασιάζεται μέσα από ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία».

Αναφερόμενος στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ο κ. Τσιτσιράγκος υπογράμμισε ότι πρέπει να χτίσουμε μία οικονομία που κοιτάζει στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. «Οι ΜμΕ χρειάζονται ψηφιοποίηση, διαφάνεια και κλίμακα και εμείς χρειάζεται να τις βοηθήσουμε να κάνουν το άλμα, όχι απλώς το επόμενο βήμα», είπε ο κ. Τσιτσιράγκος.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις για τις ΜμΕ, σημείωσε ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν σωρευμένες ασφαλιστικές ή φορολογικές οφειλές, γεγονός που τις θέτει αυτομάτως εκτός τραπεζικής χρηματοδότησης, αφού δεν μπορούν να καλύψουν τα απαιτούμενα κριτήρια φερεγγυότητας. Επιπλέον, η ασαφής ή ελλιπής παρουσίαση οικονομικών στοιχείων, δυσχεραίνει τη δυνατότητα δανεισμού.

«Αναμφισβήτητα οι ΜμΕ έχουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία της χώρας και εμείς στην Alpha Bank στεκόμαστε δίπλα τους με την εμπειρία μας, διοργανώνουμε workshops σε όλη την Ελλάδα, ώστε να υποστηρίξουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων αυτών σε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία», σημείωσε.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η καινοτομία δεν αφορά μόνο τις startups, υπερθεματίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση ευρύτερα της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στη χώρα. Προσέθεσε μάλιστα ότι «η Alpha Bank επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια και venture capital, ώστε να στηριχθούν καινοτόμα εγχειρήματα και startups που υπόσχονται πολλά για την Ελλάδα».

Ενίσχυση της εμπιστοσύνης

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Alpha Bank αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς: «Σε διεθνές επίπεδο παρατηρείται έλλειψη εμπιστοσύνης. Ωστόσο, πρέπει επίσης να αναγνωριστεί ότι συχνά στις τράπεζες καταλογίζονται ευθύνες που δεν τους αναλογούν. Οφείλουμε όμως να αναγνωρίσουμε ότι οι τράπεζες είναι μέλη της κοινωνίας, είναι πυλώνας σταθερότητας που βοηθά στην ανάπτυξη της οικονομίας».

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι οι τράπεζες μπορούν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες των Πελατών. «Η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν βοηθήσει στην ταχύτητα και την απλοποίηση καθημερινών συναλλαγών, αλλά η πραγματική εμπιστοσύνη χτίζεται μέσω ανθρώπινων σχέσεων, βασισμένων στη φροντίδα για τις ανάγκες του Πελάτη. Παράλληλα, για την Alpha Bank είναι πολύ σημαντική η στήριξη των μικρών επιχειρήσεων. Πρόσφατα εξαγοράσαμε την FlexFin, την πρώτη ελληνική fintech στο factoring και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε άμεση ρευστότητα μέσω μίας προηγμένης ψηφιακής πλατφόρμας», είπε ο κ. Τσιτσιράγκος