#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚ Τέρνα: Deal για έργα αντλησιοταμίευσης 1,5 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Τα υπό ανάπτυξη έργα περιλαμβάνουν την υλοποίηση του αντλησιοταμιευτικού σταθμού Δνείστερου ισχύος 1.263 MW (Dniester PSPP Pump Storage) και ενός νέου αντλιοστασίου ισχύος 220 MW (New Pumping Station).

ΓΕΚ Τέρνα: Deal για έργα αντλησιοταμίευσης 1,5 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 09:06

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (Bloomberg: GEKTERNA GA / RIC: HRMr.AT) ανακοίνωσε ότι, μέσω της 100% θυγατρικής της ΤΕΡΝΑ, υπέγραψε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την UKRHYDROENERGO για την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλων υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών έργων στην Ουκρανία, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,5 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ του Euro2day.gr.

Οπως αναφέρει η εταιρεία, τα υπό ανάπτυξη έργα περιλαμβάνουν την υλοποίηση του αντλησιοταμιευτικού σταθμού Δνείστερου ισχύος 1.263 MW (Dniester PSPP Pump Storage) και ενός νέου αντλιοστασίου ισχύος 220 MW (New Pumping Station).

Η συμφωνία αξιοποιεί τον καίριο ρόλο της UKRHYDROENERGO, ως της μεγαλύτερης ουκρανικής ενεργειακής εταιρείας στον τομέα των υδροηλεκτρικών, καθώς και την εκτεταμένη διεθνή εμπειρία της ΤΕΡΝΑ, του μεγαλύτερου κατασκευαστικού ομίλου στην Ελλάδα, στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία σύνθετων ενεργειακών υποδομών και ειδικότερα έργων αντλησιοταμίευσης.

Τα δύο μέρη δεσμεύονται να αναπτύξουν στενή και ολοκληρωμένη συνεργασία, με στόχο την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Ουκρανίας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ασφάλειας του ηλεκτρικού της συστήματος μέσω της υλοποίησης σύγχρονων, στρατηγικής σημασίας υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών επενδύσεων, καταλήγει η ανακοίνωση. 

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη συμφωνία ελληνικού και ευρωπαϊκού Ομίλου υποδομών στον τομέα ενέργειας της Ουκρανίας.  

Τα δύο παραπάνω έργα, που βρίσκονται στη Δυτική Ουκρανία, είναι εκείνα που θα υλοποιηθούν καταρχάς στο πλαίσιο του MoU, ενώ εξετάζονται παράλληλα και άλλες ευκαιρίες σε υδροηλεκτρικά και αντλησιοταμιευτικά έργα της χώρας.

Στρατηγική σημασία

  • Η Ukrhydroenergo είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία και ανήκει κατά 100% στο κράτος.
  • Η ΤΕΡΝΑ, η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα διαθέτει εκτεταμένη διεθνή εμπειρία στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία σύνθετων ενεργειακών υποδομών και ειδικότερα έργων αντλησιοταμίευσης. Σήμερα υλοποιεί το σύστημα αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας, τη μεγαλύτερη επένδυση σε έργο αποθήκευσης στην Ελλάδα.
  • Οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές που θα υλοποιήσει στην Ουκρανία η ΤΕΡΝΑ, θα συμβάλουν στη σταθεροποίηση του ενεργειακού δικτύου και στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας.
  • Τα έργα αναμένεται να τύχουν σημαντικής υποστήριξης από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς (EBRD, EIB κ.τλ.), συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και ρυθμιστικής συνδρομής.

Ποια είναι η Ukrhydroenergo

H Ukrhydroenergo ιδρύθηκε το 1994 και ανήκει στις 15 μεγαλύτερες κρατικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας. Διαθέτει 10 υδροηλεκτρικές μονάδες και αντλησιοταμιευτικούς σταθμούς στους ποταμούς Δνείπερο και Δνείστερο.

H εταιρεία έχει μακρά παράδοση συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από το 2014, υλοποιεί συμβάσεις με την ΕΤΕπ που εστιάζουν στην ανακατασκευή και αναβάθμιση υδροηλεκτρικών μονάδων.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στο 87,7% η κατασκευαστική πρόοδος στο Βόρειο Τμήμα του Ε-65

Οι πρώτες ελληνικές business με ΔΕΠΑ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Ουκρανία

Ορμπαν: Τρέλα η οικονομική στήριξη της Ουκρανίας, δεν θα κερδίσει

Ενεργειακή συμφωνία ΔΕΠΑ Εμπορίας-Naftogaz για αμερικανικό LNG

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο