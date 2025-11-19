#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανοιγμα ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό με δάνεια 6 δισ. ευρώ

Αμιγώς επιχειρηματικά τα δάνεια που χορηγούν εκτός Ελλάδας. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι αγορές των χωρών του Κόλπου. Οι μέχρι τώρα κινήσεις των ελληνικών ομίλων.

Ανοιγμα ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό με δάνεια 6 δισ. ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 07:40

Σιγά-σιγά ανάλογα με την στρατηγική της, την παρουσία της, αλλά και τους partners όπου υπάρχουν (για παράδειγμα Alpha Bank/UniCredit) η κάθε μια από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες χτίζει το βιβλίο των χορηγήσεων εκτός Ελλάδος.

Το διεθνές χαρτοφυλάκιο (international loans book) των τεσσάρων πιστωτικών ομίλων ανέρχεται στην περιοχή των 6 δισ. ευρώ, χωρίς σε αυτά να περιλαμβάνονται οι χορηγήσεις θυγατρικών του εξωτερικού.

Πρόκειται για χρηματοδοτήσεις με συμμετοχή σε κοινοπρακτικά δάνεια και αφορούν ξένες επιχειρήσεις αλλά και ελληνικές που επενδύουν σε αγορές εκτός Ελλάδος.

Επίσης, ένα κομμάτι αφορά και χρηματοδοτήσεις προς τη ναυτιλία, ενώ πρόσφατα οι ελληνικές τράπεζες έκαναν «άνοιγμα» μέσω της συνεργασίας με fund και στην αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στρατηγική στόχευση

Η συμμετοχή στις χρηματοδοτήσεις εκτός της ελληνικής αγοράς αποτελεί, σύμφωνα με αρμόδιες τραπεζικές πηγές, στρατηγική στόχευση για τις τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν τη ρευστότητα, αλλά και τους διαδρόμους -πλέον- να επεκτείνουν την ανάπτυξή τους σε άλλες αγορές.

Τα εν λόγω δάνεια είναι αμιγώς επιχειρηματικά σε τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το real estate, οι κατασκευές. Παρά τη διαφορετική δομή της παρουσίας εκτός των συνόρων που διαθέτει η καθεμιά -όσες διαθέτουν δυναμική παρουσία εκτός συνόρων έχουν ένα προβάδισμα- η συμμετοχή στα διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια κινείται εξίσου δυναμικά για όλους τους τραπεζικούς ομίλους.

Διεύρυνση χαρτοφυλακίου

Ο ανταγωνισμός, όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, είναι ισχυρός καθώς οι ισχυροί τραπεζικοί όμιλοι της Ευρώπης αλλά και όσοι αναπτύσσουν δραστηριότητα στις χώρες του Κόλπου διαθέτουν τη μερίδα του λέοντος, ωστόσο η σταθερή συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών τα τελευταία χρόνια συμβάλλει στη διαφοροποίηση του δανειακού χαρτοφυλακίου.

«Διαθέτει επίσης μικρότερο ρίσκο και συμβάλλει σημαντικά στην εξωστρέφεια του κλάδου χτίζοντας τις βάσεις για περαιτέρω επέκταση εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν και υπάρχουν οι συμφέρουσες ευκαιρίες», τονίζουν.

Στο πλαίσιο της αύξησης των χρηματοδοτήσεων εκτός συνόρων εντάσσονται και οι κινήσεις της Eurobank και της Εθνικής να αποκτήσουν Γραφεία Αντιπροσωπείας στις χώρες του Αραβικού Κόλπου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

H EKT διατηρεί σταθερές τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το 2026

Fitch: Οι ελληνικές τράπεζες θα επωφεληθούν από την αναβάθμιση του rating της χώρας

Τραμπ: Η Σ. Αραβία ανακηρύσσεται σημαντικός σύμμαχος εκτός ΝΑΤΟ

Ερχονται νέα μεγάλα ντιλς στον ασφαλιστικό κλάδο

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο